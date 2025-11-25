Reijo Suomalainen suuntaa hevosineen takaisin Lappiin.
Reijo Suomalainen irtisanoi syksyllä Vermosta vuokraamansa ratatallin – ”Kaikki ovat olleet vuoron perään kipeitä”

Reijo Suomalaisen visiitti maan pääradalla jää lyhyeksi.
