Reijo Suomalainen irtisanoi syksyllä Vermosta vuokraamansa ratatallin – ”Kaikki ovat olleet vuoron perään kipeitä”

Hevosurheilu uutisoi syyskuussa Reijo Suomalaisen vuokranneen Henna Halmeelta vapautuneen Vermon ratatallin. Vain parin kuukauden jälkeen hän on kuitenkin irtisanonut 14 karsinan talliyksikön."Hevosemme ovat sairastelleet niin paljon, että otetaan ne tänne Pohjois-Suomen pakkasiin ja yritetään saada virukset kuolemaan. Varsat eivät ole nähneet kesän jälkeen tervettä päivää, niin kokeillaan tällaista", Suomalainen perustelee ratkaisuaan. Samalla hän kehuu yhteistyön sujuneen Vermon kanssa hyvin."Missään tapauksessa ei ole mitään valittamista. Kaikki oli ihan ok Vermossa, ja mielellämme olisimme jatkaneet siellä, jos olisimme keksineet, mikä meidän hevosillamme oikein on. Kaikki ovat vuoron perään olleet kipeitä. Tälläkin hetkellä hevoset ovat lääkekuureilla. Joku virushan se varmaan on. Yleensä kun olen tuonut hevoset kesän jälkeen Lappiin, aika nopeasti ne tervehtyvät, kun ovat ulkona pakkasessa päivän."Club Nord -etuliitettä kantavista kasvateistaan tunnetun Suomalaisen hevosia valmensivat Vermossa Jerry Rauos ja Veijo Heiskanen. Heistä ensin mainittu jatkaa Suomalaisen palkkalistoilla Ivalossa."Jerry on koko syksyn puhunut, että hän tulisi mielellään talveksi Lappiin. Täällähän on hyvä treenata lumiolosuhteissa. Uskon, että saamme hevosille rakennettua kovan peruskunnon. Ruvetaan kilpailemaan, kun aurinko lämmittää Etelä-Suomessa."Suomalainen pyörittää hotellibisnestä Lapissa, mutta sieltä käsin kilpaileminen ei tule pitkien välimatkojen vuoksi kysymykseen. Hänellä on myös maatila nykyisin Hämeenlinnaan kuuluvalla Lammilla, mistä Etelä-Suomen radoille on näppärämpi sukkuloida."Mitään pysyvää tallia ei ainakaan näillä näkymin vuokrata muualta."Suomalaisen ja Vermo Areenan välisessä vuokrasopimuksessa on kolmen kuukauden irtisanomisaika, joten vuokralaisen sitoumukset jatkuvat normaaliin tapaan ainakin helmikuun loppuun saakka."Sanoin Vermoon, että jos sinne joku on tulossa, olemme valmiita luopumaan tallista äkkiäkin. Sitoumuksien mukaan kuitenkin mennään."Asia on vielä niin tuore, ettei Vermo Areenalla ole suunnitelmia tyhjilleen jäävän tallin suhteen."Katsellaan rauhassa. Uutinen tuli vasta maanantaina, niin vielä ei ole mitään suunnitelmia", Vermon toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi sanoo.