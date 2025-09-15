Reijo Suomalainen vuokraa Henna Halmeelta vapautuneen tallin – ”Siirrämme tällä viikolla hevoset sinne”

Hevosurheilu uutisoi puolitoista viikkoa sitten Henna Halmeen luopuvan Vermon ratatallista. Hän siirtää toimintansa nykyisin Kangasalaan kuuluvaan Sahalahteen Riikka Avotien omistamalle tilalle.Halmeelta vapautuneen talliyksikön uusi vuokralainen on nyt selvillä. 14 karsinan talliyksikön vuokraa aiemmin pienemmässä Vermon ratatallissa vaikuttanut Reijo Suomalainen. Virallista vuokrasopimusta ei ole kuitenkaan vielä allekirjoitettu.”Halusin varmistaa, että tarhat laitetaan kuntoon, koska ne ovat niin huonossa kunnossa. Olemme kuitenkin sopineet, että vuokraan sen”, Suomalainen sanoo. ”Siirrämme tällä viikolla hevoset sinne. Koskenniemi (Pertti, Vermo Areenan toimitusjohtaja) lupasi, että he laittavat tarhat kuntoon. Niitä ei ole siivottu varmaan muutamaan vuoteen, ja kun sataa, ne ovat liejussa. Mielestäni niissä on iso riski, että rupeaa hevosille tulemaan kaviotulehduksia. Yhdelle hevosistani tuli kaviopaise. Se johtui varmasti siitä, että tarhat ovat niin huonossa kunnossa.”Suomalainen ei ole vielä irtisanonut vuokraamaansa kuuden karsinan talliyksikköä. Se irtisanotaan uuden vuokrasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä.Suomalaisen hevoset ovat Jerry Rauoksen valmennuslistalla. Näiden lisäksi uuteen talliin muuttaa viime viikolla Rauoksen valmennukseen siirtyneet ja Ensio Mäntylän omistamat Space Oddity ja Janis Joplin Sisu. Lisäksi Rauoksella on yksi 2-vuotias treenissään. Muita Suomalaisen joukkueen ulkopuolisia hevosia talliin ei tule, vaikka karsinoita jäisi tyhjäksi.”Pysyy järjestys, ja hevoset pysyvät toivottavasti terveinä, kun kalusto ei vaihdu”, Suomalainen perustelee.Suomalaisen joukkue koostuu kolmesta 2-vuotiaasta, kahdesta 1,5-vuotiaasta ja muutamasta näitä vanhemmasta starttihevosesta.Rauoksen lisäksi Suomalaisen hevosia valmentaa Veijo Heiskanen.”Meillä on tosi hyvä porukka. Veijon ja Jerryn lisäksi on muutamia apulaisia, jotka käyvät auttelemassa silloin tällöin. Veijon ansioksi lasken, että varsat menevät nyt niin hyvin. Hänellä on näissä hommissa vaadittava tietotaito parhaimmillaan.”Pohjois-Suomesta kotoisin oleva ja siellä hotellibisnestä pyörittävä Suomalainen asuu pääosin Ivalossa. Vaikka välimatkaa maan pääradalle kertyy huomattavasti, aikoo hän vierailla Vermossa mahdollisimman usein.”Tarkoitus on käydä säännöllisen epäsäännöllisesti. En käy valvomassa, mutta katsomassa, että asiat ovat kohdallaan. Meillä on hotelleilla operatiiviset johtajat, että ei se vaadi minulta niin paljon. Pystyn toimimaan tietokoneen päästäkin aivan hyvin.”Suomalaisen muutosta isompiin tiloihin Vermossa uutisoi ensimmäisenä MT Hevoset..Henna Halme jättää Vermon ja siirtää toimintansa uusiin paikkoihin – "Viikonloppuna on tarkoitus viedä ensimmäinen muuttokuorma".Jerry Rauoksen valmennukseen kaksi Ensio Mäntylän hevosta – "Olin jo jonkin aikaa etsinyt hyvää omaa hevosta"