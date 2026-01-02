Reima Kuisla
Reima Kuisla on pitkän linjan hevosenomistaja.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Reima Kuisla laittaa Seinäjoella tallinsa ovet kiinni – "Ei oikein tahdo olla aikaa tai intoa"

Useamman hevosen kohdalla jatkosuunnitelmat ovat jo selvillä.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Reima Kuisla

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi