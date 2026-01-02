Reima Kuisla laittaa Seinäjoella tallinsa ovet kiinni – "Ei oikein tahdo olla aikaa tai intoa"

Suurhevosenomistaja Reima Kuisla on päättänyt toistaiseksi sulkea Seinäjoen tallinsa ovet ja siirtää nyt treenilistalla olevat hevoset muihin osoitteisiin.”Nyt minulla on kaikkia muita hommia sen verran paljon, ettei oikein tahdo olla aikaa tai intoa tallin pitämiseen. Tässä on kuitenkin aina oma huolehtimisensa, jos meinaa pärjätä. Viimeisen vuoden ajan ratkaisu on jo ollut mielessä”, Kuisla aloittaa."Mielestäni oman tallin pitäminen on minun osaltani jo aika lailla nähty. Onhan tätä valmentamista harrasteltu jo se 25 vuotta", hän lisää.Kuislan nykyisistä menestyshevosista Show Must Go Onin on tarkoitus muuttaa Etelä-Suomeen mahdollisesti jo ensi viikolla. Mandela Zonin osalta päätöksiä ei puolestaan ole vielä tehty. Nämä Kuisla siirtää valmennukseen muualle, mutta osa hevosista on tarkoitus myydä tai liisata.”Pari hevosta tästä on jo lähtenyt. Esimerkiksi Rahamies meni Liisa Lankille Forssaan. Bubble Effeen on esitetty kiinnostusta yllättävän vähän. Pidä sitä kuitenkin edelleen tallin parhaana hevosena. Federal Hillille pitäisi löytää paikka, sillä pidän sitä tulevaisuuteen hyvänä siitosoriina. Vastaavasti Super Schisselille täytyy etsiä hyvä eläkepaikka, kun sen osalta kilpaura on lopullisesti ohi”, Kuisla kertoo.Vain muutaman kilometrin päässä Seinäjoen keskustasta sijaitsevaa tallia Kuislan ei kuitenkaan ole tarkoitus myydä.”Tämän lähemmäksi kaupungin keskustaa ei hevosmaatilaa voi saada. Kaveri aikoinaan vinkkasi tästä minulle, ja ostin paikan heti. Katsotaan nyt, ruvetaanko tässä kasvattamaan lampaita tai jotain muuta. Eikä sitä tiedä, vaikka tulisikin tunne, etten pärjää ilman hevosia. Nopeasti toiminnan saa taas käyntiin, jos siltä tuntuu”, Kuisla sanoo.