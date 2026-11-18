Suurhevosenomistajana tunnettu Reima Kuisla on tunnettu nopeista liikkeistään myös hevoskaupan saralla. Tällä kertaa ovi on käynyt toiseen suuntaan, sillä hän on luopunut useasta hevosestaan. Omistajaa ovat vaihtaneet muun muassa Marjaana Välimäelle siirtynyt Bubble Effe ja Veera Vallin omistukseen siirtynyt Marschall Match. Lisäksi hän on liisannut 2-vuotiaan Ranskassa syntyneen ori Pharoen ja oman kasvattinsa, 2-vuotiaan tamma Noble Eaglen..”Pharoe meni Victor Björkrothille ja Noble Eagle Anne Kankaalle. Minulla on vielä kuusi hevosta omistuksessa”, Kuisla kertoo..Jo alkuvuodesta hän kertoi sulkevansa Seinäjoen tallinsa ovet. Nyt valmennustoiminta on kokonaan päättynyt, sillä hänellä ei ole treenilistallaan enää yhtään hevosta..”Lopetan kokonaan oman valmennustoimintani. Ei minua kiinnosta enää se asia. Olen tehnyt siinä sen, mitä on tehty.”.Hevosenomistajan roolissa hän aikoo lajia jatkaa. Kuislan aikomuksena on kuitenkin tähytä ulkomaiden suuntaan..”Olen ehkä enemmän kiinnostunut Ranskan raviurheilusta, kun olen aktiivisesti ja vähemmän aktiivisesti ollut siinä mukana jo 25 vuotta. Ehkä myös Ruotsi tulee kysymykseen”, Kuisla suunnittelee. ”Varmaan pelailen myös Totoa pienissä määrin.”.Syyksi hevostoiminnan pienentämiseen hän kertoo tyytymättömyyden Suomen Hippoksen toimintaan sekä yleisemmin raviurheilun tilan Suomessa. Hänen mukaansa esimerkiksi niin sanotussa dopingkohussa olisi pitänyt jakaa kilpailukieltojen sijaan sakkoja..”Ihmiset, jotka ovat antaneet elämänsä raviurheilulle, lyödään ongelmiin, eikä nähdä kokonaiskuvaa”, Kuisla jyrisee.