Reima Kuislalla vastustaa edelleen – nyt telakalle Ubertino Grif

Reima Kuislan hevoset ovat kokeneet viime aikoina kovia. Viimeisimpänä loukkaantui Markku Niemisellä talveen valmistautunut Ubertino Grif.

”Se oli saanut tällin kintereen siteeseen, ja jalka on nyt paksuna. Ubertino Grif on muuten kiltti hevonen, mutta osaa olla toiselle hevoselle karjas. Varmaan se oli ottanut matsia tallin herruudesta”, Reima Kuisla olettaa.

”Harmin paikka, sillä se alkoi olla jo tosi hyvällä mallilla ja olisi ollut tämän hetken starttihevosistani paras. Nyt se on Sari Orreveteläisellä ja lähtee sieltä jonnekin jatkokuntoutukseen.”

Orreveteläiseltä hakevat vauhtia myös Teivon klinikalla operoidut Evaluate ja Mandela Zon.

”Evaluatelta operoitiin jännekanavat, ja Mandela Zonilta poistettiin Birkeland-irtopala takavuohisesta. Paranemisennusteet ovat hyvät, mutta aikaahan siinä menee”, Reima Kuisla huokaa.

”Varsinkin Mandela Zonista on ensi keväälle kovat odotukset. Irtopalan olemassaolo on tiedetty pitkään, mutta nyt se alkoi vaivata niin, että hevonen alkoi ontua. Se on saattanut vaivata sitä pidempäänkin.”

Leikkauspöydältä haki vastikään vauhtia myös Super Schissel.

”Sillä oli luupiikkiä oikean etupalan jännekanavassa, ja samalla poistettiin myös rustoa. Hevonen lähtee Iikan (Nurmonen) kanssa Ruotsiin, Iikka halusi ottaa sen mukaan.”