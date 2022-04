Reima Kuislalle edustus kotiradan suurkilpailuun – ”Monta kertaa on voitettukin”

Seinäjokelaisen Reima Kuislan noin vuosi sitten ostama 09,1-ennätyksinen jenkki Super Schissel kilpaili viime kaudella Suomessa viidesti. Alku oli lupaava, mutta sitten laukat astuivat kuvaan.

”Loppusyksystä operoitiin jännekanavista luupiikit. Niiden takia hevonen oli epävarma, mutta nyt sen terveydentila on parempi”, Reima Kuisla kertoo.

Tämän kauden kahteen ensimmäiseen starttiin ei totosijoja ole vielä tullut, mutta taulu ei tee hevoselle oikeutta.

”Ennen ensimmäistä Solvallan lähtöä sillä ei ollut ajettu kovaa, mutta silti se oli neljäs ja otti kovia päänahkoja. Toiseen starttiin Bergsåkerissa oli huono paikka, ja ruuna jäi kaikki tallella pussiin.”

Järjestäjät halusivat kovaluokkaisen Super Schisselin kuitenkin mukaan Seinäjoki Raceen.

”Ruuna on mielenkiintoinen lisä pääkilpailun osallistujakaartiin. Kausi on alkanut kahdella hyvällä suorituksella, Seinäjoella on odotettavissa vahva esitys. Kuislan hevoset ovat olleet tuttu näky Seinäjoki Racessa vuosien varrella, viime vuonna Ubertino Grif nappasi hopeasijan”, toiminnanjohtaja Jyri Saranpää perustelee kutsua.

Reima Kuisla otti kutsun mielihyvällä vastaan.

”Mukava päästä mukaan, monta kertaa on voitettukin. Super Schissel on tietysti vähän riippuvainen juoksusta. Sille on etu, jos mennään kovaa – se on erittäin jaksava ja vauhtikestävä. Hevoseen luotetaan kovasti, kunhan juoksu ei mene löröttelyksi”, Kuisla vakuuttaa.

23.4. ajettavaan Seinäjoki Raceen oli ennen Super Schisseliä kutsuttu Willow Pride, Dear Friend, Martin de Bos, Kali Smart, Deangelo, Selmer I.H. ja MAS Capacity. Yhdeksäs kutsu julkistetan lauantaina 16. huhtikuuta.