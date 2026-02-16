Reima Kuislan Bubble Effe vaihtoi valmentajaa – "Pidän sitä numeroa parempana hevosena kuin Mandela Zonia"

Vuoden alussa Hevosurheilu uutisoi suurhevosenomistaja Reima Kuislan lopettavan tallinsa pidon Seinäjoella. Nyt Kuislalla ollut Bubble Effe on siirtynyt Hollolaan Christa Packalénin valmennustalliin.”Bubble Effen kurkkua laaseroitiin viime kauden päätteeksi, joten katsotaan, onko siitä sille apua. Ainakin niin uskon, kun vikaa sieltä löytyi. Hevonenhan oli syksyllä ajetussa koelähdössä ihan hyvä, mutta sen jälkeiset kaksi starttia olivat pettymyksiä”, Kuisla taustoittaa.Bubble Effe on kilpaillut Kuislan omistuksesta kesästä 2022 alkaen. Silloin hevonen myös juoksi viimeisimmän voittonsa. Nyt 9-vuotiaan Bubble Effen uran voittosumma on lähes 238 000 euroa.”Se on hienokäytöksinen ori, ja kapasiteettia siinä tuntuu edelleen olevan. Oikeasti pidän sitä numeroa parempana hevosena kuin Mandela Zonia, mutta vikaa ei ole tahtonut vain löytyä”, Kuisla sanoo.Kuislan ykköshevosista Mandela Zon siirtyi hiljattain Kari Lehtosen treeniin, mutta Show Must Go Onin jatkosuunnitelmat ovat vielä auki.”Sekin saa kohta lähteä jonnekin. Hevonen on hyväntuulinen, mutta tarvinnee jossain hetken treeniä, kunnes kilpaa voi ajaa”, Kuisla kertoo..Kari Lehtonen tyytyväinen Mandela Zonin harjoitusotteisiin – "Sen pitäisi tehdä jonkinlainen nousu palatessaan radoille".Reima Kuisla laittaa Seinäjoella tallinsa ovet kiinni – "Ei oikein tahdo olla aikaa tai intoa"