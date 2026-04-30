Reima Kuislan hevosilla epäonnea – ”Harkinnassa on, että laitettaisiin kaikki hevoset kaupaksi”

Suurhevosenomistaja Reima Kuisla on sijoittanut vuosien varrella sievoisen summan hevosiin. Onnistumisia on tullut, mutta viime vuosina on riittänyt myös epäonnea. Nyt on jälleen jälkimmäisen vuoro, sillä Kuisla kertoo Mandela Zonin loukkaantuneen. Kaudella 2023 kotimaan vuoden voitokkaimmaksi ravuriksi 25 voitollaan nousseelle oriille etsitään nyt uutta kotia."Mandela Zon kävi klinikalla. Sillä on oikeassa etujalassa 30-prosenttinen hankosidevamma", Kuisla kertoo. "Ei sen ura kuitenkaan ole ohi. Kyllä se tuosta toipuu. Komeassa kunnossa se on. Mandela Zon on luonteeltaan hieno ja kiltti ori. Liian rehellinen hevonen vain voi rikkoa itsensä. Monté oli väärä valinta."Kuislan hevosista myös Bubble Effe on loukkaantunut ja poistunut Christa Packalénin valmennuslistalta. Sen vamman laadusta ei kuitenkaan ole vielä tarkempaa tietoa ennen klinikkakäyntiä."Sillä on jalassa nestettä, mutta se ei ole lämmin, eikä hevonen onnu sitä."Bubble Effen edellinen startti on viime lokakuulta. Italiassa syntynyt ori siirtyi nykyiselle omistajalleen vuonna 2022. Tämän jälkeen epäonni on seurannut urallaan 11 voittoa ja 237 872 euroa ravannutta oria.Kuisla ei itse jaksa odottaa hevosten kuntoutumista vaan on valmis luopumaan niistä. Hän kertoo selvittäneensä jo Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton toiminnanjohtajana toimivalta Mitja Nummenmaalta huutokauppakäytäntöjä. Kuisla on pohtinut mahdollisuutta myydä kaikki hevosensa verkkohuutokaupassa."Nyt ei meinaa olla aikaa paneutua tähän hevoshommaan. Harkinnassa on, että laitettaisiin kaikki hevoset varsoja myöten kaupaksi ja putsataan pöytä. Huutokaupassa hinta on aina oikea."Kokonaan Kuisla ei ole kuitenkaan raviurheilusta ja hevosenomistamisesta luopumassa, mutta tällä hetkellä hän ajattelee, että voi olla helpompi aloittaa alusta."Hevosia saa aina uusia, mutta niistä on vaikeampi päästä eroon", Kuisla sanoo.