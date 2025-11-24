Rekilammen Saulille uusi valmentaja – "Ajateltiin, että kokeillaan vaihteeksi jotain muuta"

Seppo Suurosen valmennuksesta ikäluokkalähdöissä meritoitunut Rekilammen Sauli siirtyy lauantaina Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon talliin Maaningalle. Nyt 7-vuotias ori on ansainnut urallaan 29 ajettuun starttiin reilut 162 000 euroa. Kuluneen kauden aikana startteja on tullut vain kaksi.”Valmentajanvaihdoksessa ei ole mitään dramaattista. Tämä vuosi vain on mennyt hiukan ravivarmuutta hakiessa, eikä olla oikein päästy kilpailemaan. Ajateltiin, että kokeillaan vaihteeksi jotain muuta. Rekilammen Sauli teki Suurosesta käsin kolme oikein hienoa kautta”, Rekilammen Saulin omistavan Talli Salaseuran yhteyshenkilö Klaus Holttinen taustoittaa.Uusi valmentaja Nurmonen tulee saamaan omistajaporukalta täysin vapaat kädet, kuinka Rekilammen Saulin uraa lähdetään jatkossa viemään eteenpäin.”Toivotaan sen nousevan vielä huippuiskuun tulevien kilpailukausien ajaksi”, Holttinen toteaa.Asiasta kertoi Facebook-julkaisussaan osaomistaja Maija Ala-Vannesluoma. Siirrosta ensiuutisoi MT Hevoset.