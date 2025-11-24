Rekilammen Saulin voittosumma on jo yli 160 000 euroa.
Rekilammen Saulin voittosumma on jo yli 160 000 euroa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Rekilammen Saulille uusi valmentaja – "Ajateltiin, että kokeillaan vaihteeksi jotain muuta"

Rekilammen Sauli on kilpaillut kuluneen kauden aikana vain kahdesti.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Rekilammen Sauli
Klaus Holttinen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi