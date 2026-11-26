Kaksinkertainen Varsakunkku-voittaja Rekilammen Sauli on muuttanut Orimattilaan. Hevonen asustaa nyt Matti ja Krista Hiukan pyörittämässä kuntoutus- ja valmennuskeskus Hummalassa. Sinne 8-vuotias ori muutti Iikka Nurmosen ja Jenni Tuokon tallista.Hevosen omistavan Talli Salaseuran edustaja Klaus Holttinen kertoi elokuussa Hevosurheilulle oriin käyneen kurkkuoperaatiossa. Siitä Rekilammen Sauli on toipunut hyvin, mutta vielä kaikista vaivoista ei olla päästy eroon.”Kurkkuoperaation jälkeen hevonen on ollut koko ajan treenissä. Millään lepotauolla se ei ollut missään vaiheessa”, Holttinen kertoo.”Iikka ja Jenni kuitenkin sanoivat, etteivät he keksi enää, mihin suuntaan hevosen kanssa lähteä. Sama ongelma vaivasi koko ajan: kun vauhti kovenee, ravi ei tahdo pysyä kasassa. Eri näköisiä syitä siihen on löydetty vajaan vuoden aikana, mutta ei kuitenkaan mitään radikaalia tai ratkaisevaa ongelmaa.”Nyt hevosen sijainti on omistajienkin kannalta parempi.”Eijalle ja Maijalle (Ala-Vannesluoman siskokset), jotka ovat osaomistajia, on nyt mukavampi, kun he pystyvät käydä auttelemassa hevosen kanssa tallilla ja kengittelemässä sitä.”Viisasten kiveä vaivoihin etsitään edelleen. Holttinen manaa, että kun yksi vaiva saadaan hoidettua, löytyy ongelmakohta pian muualta.”Hevonen on tutkittu ja hoidettu lähes niin perusteellisesti kuin mahdollista. Tällä viikolla Rekilammen Sauli kävi Jokimaalla kuvattavana ja hoidoissa.”.Elokuussa Holttinen asetti tulevaisuuden tavoitteeksi ensi vuoden Kuninkuusravit. Vaikka jo 162 400 euroa urallaan tienanneen oriin tilanne on vaikea, ei unelmista ole luovuttu. Holttinen kuitenkin hieman toppuuttelee myös omia haaveitaan.”Aina se pitää olla tähtäimessä, mutta mitään takeitahan siitä ei ole”, Holttinen sanoo ensi kesän kunkkareista. ”Tullaan starttiin, kun hevonen on raviltaan priimakunnossa. Katsotaan alkukeväästä, minkälaisessa tilanteessa ollaan.”Rekilammen Sauli on voittanut kahden Varsakunkun lisäksi vuoden 2023 Pikkukunkun sekä ollut vuoden 2023 Derbyssä kakkonen Wertin jälkeen ja vuoden 2022 Kriteriumissa kolmas Lipassin ja Huisi Hipun jälkeen.Rekilammen Sauli on kilpaillut toistaiseksi 30 kertaa totosijoin 9–8–8..Rekilammen Sauli kävi operaatiossa – ensi vuoden kuninkuuskilpa tavoitteena