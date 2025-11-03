Retostella nousi kaikkien aikojen eniten tienanneeksi 4-vuotiaaksi suomenhevostammaksi – ”Tuntuu ihan uskomattomalta”

Niko Jokelan valmentama Retostella voitti tiistaina Mikkelissä ravatun 4-vuotiaiden tammojen Varsakunkku-karsinnan. Täysosuman myötä sen uran voittosumma kohosi jo 79 600 euroon. Samalla se ohitti I.P. Vipotiinan kaikkien aikojen eniten 4-vuotiskauden loppuun mennessä tienanneena tammana.Kolminkertainen ravikuningatar I.P. Vipotiina oli 4-vuotiskauden päätyttyä vuonna 2003 ehtinyt tienaamaan 77 020 euroa.”Tuntuu ihan uskomattomalta, että se voi olla enemmän tienannut tuon ikäisenä kuin esimerkiksi I.P. Vipotiina ja Suven Sametti, kun ne tuntuivat niin hullun hyviltä hevosilta. Tuosta ajattelee, että se on ollut sama ’Ritu’ koko ajan. Hieno saavutus”, Jokela kommentoi asian selvittyä.Retostellan on kasvattanut Anniina Pohjoiskangas, joka myös omistaa hevosen ja toimii sen kilpailuoikeuden vuokranneen Team Ritun Reteiden kimpanvetäjänä.”Kyllähän se oli tosi iloinen yllätys ja uskomaton juttu, että tuollaisen saavutti. Itselleni asia ei tullut mieleenkään ennen kuin muut kimppalaiset alkoivat puhumaan siitä”, Pohjoiskangas sanoo.Hän myös muistuttaa, että tänä päivänä nuorille suomenhevostammoille on paremmat mahdollisuudet ison rahan metsästykseen kuin menneinä vuosina.”Paremmilla kilpailumahdollisuuksilla on iso merkitys, varsinkin Varsakunkulla. Kun vertaa I.P. Vipotiinaan, ei sen kilpauran aikana ollut Varsakunkkua, mistä voi tällaisia summia tienata.”Vaikkei kasvattaja osannut aivan tällaista menestystä odottaa, on hänelle ollut jo pitkään selvää, että Retostella on poikkeuksellinen suomenhevostamma.”Niko (Jokela) on kehunut hevosta opetusvaiheesta saakka. Itsekin huomasin jo pikkuvarsasta lähtien siinä sellaisia piirteitä, että tässä voi olla jotain tavallista enemmän.”Retostella on startannut urallaan 13 kertaa totosijoin 6–3–0. Ennätyksensä 26,4ake se juoksi heinäkuussa Kaustisen Pikkupelimannissa, jossa hävisi vain tulevalle Kriterium-voittaja Campparille.Kaksikko kohtaa jälleen tulevana lauantaina Seinäjoella Varsakunkku-finaalissa, jonka voittaja kuittaa 30 000 euron ensipalkinnon. Retostella saa tammana 20 metrin etumatkan oreihin ja ruuniin nähden.”Oikein suurella mielenkiinnolla lähdetään finaaliin. Meillä on hyvä mahdollisuus pärjätä, mutta juosta pitää – kovia poikia tulee takaa.”Näillä näkymin koko omistajakimppa matkustaa jännittämään finaalia Seinäjoelle.”Team Ritun Reteet käsittää 11 henkilöä. Siinä on 10 osuutta, ja yhden osuuden omistaa pariskunta. Tämä on tosi kiva porukka. Lähes kaikki pääsevät aina paikalle ja kiertävät innoissaan raveja.”.Camppari ja Retostella ottivat hurjasti yhteen – Cordiitan poika jatkoi Kriterium-taikaa.Retostella häikäisi Pikkuprinsessa-lähdössä – "Ei tällaista hevosta ihminen tee"