Moni laukkasi kiihdytyksessä, mutta Ville Koiviston ohjastama Retostella haki keulat määrätietoisesti keulat. Tämän jälkeen Koivisto laittoi puita uuniin kaiken aikaa lisää, eivätkä muut saaneet kärkiparista otetta. Ceepra seurasi hienosti tuntumassa maaliin saakka. Marstio kamppaili rehdisti kolmanneksi, mutta sekään ei pystynyt Retostellaa haastamaan.Ville Koivisto oli tuoreen SE-hevosen suorituksesta ylpeä. Täyden voltin tulos 26,4 on nelivuotiaalle tammalle hurja, ja yli 100 000 euron voittosumma on sekin ennätyslukema."Tämä oli kauden viimeinen startti, joten ajattelin ajaa riskillä ja voitosta. Oli koko matkan vesi kielellä. Retostella on vain niin kova. Tämä oli Ensimmäinen Suomen ennätys, jonka olen ajanut. Ei voi kuin kiittää Nikoa (Jokela) ja koko tiimiä", Koivisto tunnelmoi. Valmentaja Niko Jokela jakoi hänkin kunniaa koko porukalle."Liikuttuneet fiilikset, ei voi mitään", Jokela lisäsi.Tytär Janina Jokela on Retostellan hoitaja."Iso kunnia. En olisi ikinä uskonut, että saan harrastaa rakasta lajia näin hienon hevosen kanssa", Janina kiitteli..Retulainen kolmevuotias tamma Retostella läpäisi kirkkaasti kokeen - kulki kirilenkin vaivatta 42,5-vauhtia.Retostella nousi kaikkien aikojen eniten tienanneeksi 4-vuotiaaksi suomenhevostammaksi – ”Tuntuu ihan uskomattomalta”.Retostella häikäisi Pikkuprinsessa-lähdössä – "Ei tällaista hevosta ihminen tee"