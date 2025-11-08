Retostella ja Team Ritun Reteet pääsivät juhlimaan.
Retostella ja Team Ritun Reteet pääsivät juhlimaan.Kuva: Kirsi Kantokoski
Uutiset

Retostella murskasi sydämet ja Suomen ennätyksen – "Liikuttuneet fiilikset, ei voi mitään"

Kotiradan tamma vei Varsakunkku-finaalin huikealla soololla.
