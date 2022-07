Retu klassikkoesityksellä kylmäveristen Suur-Hollolan sankariksi – "Ihan posketon"

Petri Laineen valmentamalla Parvelan Retulla on ollut yksi kompastuskivi, ja se on ollut voltista lähteminen ravilla liikkeelle. Innokas ori on laukannut siinä useamman kerran ja niin teki nytkin. Laukka oli tällä kertaa sen verran paha, että tuskin moni uskoi oriin nousevan enää voittoon asti. Niin se vain teki, kun viimeisenä ohitti keulasta mainion suorituksen tehneen Evartin juuri ennen maalia. Parvelan Retun voittoaika oli 21,5ke.

"Nytkin se lähti hetken aikaa ravia, mutta siinä on vain niin paljon sitä intoa. Ihan posketon esitys", ohjastaja Hannu Torvinen hämmästeli voittajahaastattelussa.



