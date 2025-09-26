Return Of Wurst yksi suomalaistoivoista Tornion Midnight Racessa – "Keulasta olisi mukava ajaa"

Tornion Toto75-kierroksen päälähtönä ajetaan 4–5-vuotialle lämminverisille rajattu Midnight Race. 7000 euron ensipalkinnolla juostavan 2100 metrin ryhmäajon suosikki on Matti Nisosen tallista tuleva Mozart B.R. Sen ykköshaastajiin lukeutuu Tenho Rothin valmentama Return Of Wurst, joka voitti elokuussa Vermossa ajetun Derby-karsinnan. Finaalissa sijoitus jäi kehnoksi hevosen paljastuttua lähdön jälkeen sairaaksi.Viimeksi Return Of Wurst kilpaili Vermossa Derby-revanssissa, jossa sijoitus oli lopulta kahdeksas.”Hevonen oli minulle pettymys. Tällä hetkellä hevonen tuntuu treenissä ihan hyvältä, ja keskiviikkona ajetuissa vedoissa se oli makean oloinen. Startissa kuitenkin vasta nähdään ollaanko taas oikealla tiellä”, Roth ajattelee.Midnight Racessa on tänä vuonna väriä myös vahvasti Ruotsin puolelta, kun kisaan osallistuvat Roger Nilssonin valmentama Fly By sekä Hanna Olofssonin Magical Survivor. Petri Salmelan tallista starttiviivalle asettuvat Like Magic Sisu sekä Robinhood.Jarmo Saarelan ohjastama Return Of Wurst arvottiin radalle viisi.”Keulasta olisi mukava ajaa, mutta on lähdössä muitakin nopeita avaajia. Toivottavasti avaus ei ainakaan mene kovin pitkäksi”, Roth sanoo.Balanssin osalta Return Of Wurst kilpailee ilman etukenkiä kuten viime starteissaan. Päävarustukseen hevoselle laitetaan Derbyn tavoin vetolaput.”Jenkkikärryjä ei kuitenkaan tule nyt perään”, Roth kertoo.