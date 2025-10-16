Revenge Vici palaa voittokantaan Killerillä? – "Ollaan sitten pää maassa, jos näin ei käykään"

Torstain Toto5-ravit ajetaan Killerillä. Pääpelin avauskohteessa paluuta voittokantaan hamuaa Juha Kortekallion valmentama Revenge Vici, joka starttaa Santtu Raitalan ohjastamana 2140 metrin ryhmäajossa matkaan radalta kaksi. Viimeksi hevosen palatessa tauolta sijoitus oli Killerillä kuudes.”Hevonen on ollut kotona ihan normaali ja treenannut asiallisesti. Luulisin viime startin vieneen sitä eteenpäin, kun ei se tauolta mitenkään valmis ollut. Suoritus oli aika lailla sellainen kuin odotinkin”, Kortekallio kertoo.Ennen viime kisaa Revenge Vici oli kilpaillut edellisen kerran huhtikuun lopulla. Tuon jälkeen hevosen polvikanavia hoidettiin.”Ei ruunahevosella keskikesällä kehtaa ajella, kun vauhdit on kovat ja hevonen vain kuluu. Ajetaan syksyllä ja talvella, niin voimme jotain saadakin”, Kortekallio perustelee.Killerillä ajettavassa enintään 21 000 euroa ansainneiden lämminveristen lähdössä Revenge Vici on selkeä etukäteissuosikki, kun iltapäivällä hevonen on kerännyt yli puolet lähdön pelijakaumasta, 51 prosentia. Kortekallio kertoo itsekin odottavansa hevoselta menestystä.”Tämä on ihan hyvä hevonen, joten olettaisin sen vähän myös pärjäävän tällaisessa lähdössä. Ollaan sitten pää maassa, jos näin ei käykään. Samoilla varusteilla ja balanssilla jatketaan”, Kortekallio ilmoittaa.