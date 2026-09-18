Tapio Mäki-Tulokkaan ja Mika Forssin yhdessä omistama Rich Shade tulee olemaan yksi Villinmiehen Tammakilvan finaalin suosikeista. Kuvassa tamma voittaa Santtu Raitalan ohjastamana Jokimaalla. Lauantaina hevosta ohjastaa Mika Forss.
Tapio Mäki-Tulokkaan ja Mika Forssin yhdessä omistama Rich Shade tulee olemaan yksi Villinmiehen Tammakilvan finaalin suosikeista. Kuvassa tamma voittaa Santtu Raitalan ohjastamana Jokimaalla. Lauantaina hevosta ohjastaa Mika Forss.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Rich Shade Villinmiehen Tammakilvan etukäteissuosikki

Rich Shadea ohjastaa Tammakilvassa Tapio Mäki-Tulokkaan kanssa tamman puoliksi omistava Mika Forss.
Julkaistu
Loading content, please wait...
Mika Forss
Tapio Mäki-Tulokas
Rich Shade
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi