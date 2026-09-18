Rich Shade Villinmiehen Tammakilvan etukäteissuosikki

Lauantaina Lappeen Toto75-ravien päälähtöinä toimivat lämminveristen ja suomenhevosten Villinmiehen Tammakilvan finaalit. Lämminveristen puolella finaalin etukäteissuosikkeihin nousi Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Rich Shade, kun se voitti karsintalähtönsä Santtu Raitalan ohjastamana tuloksella 14,3a/2100 metriä..”Kaikki on ollut kotioloissa karsinnan jälkeen normaalisti. Hyvillä mietteillä suuntaamme finaaliin”, Mäki-Tulokas vakuuttaa..Rich Shade avaa matkaan kakkosradalta toisen osaomistajansa Mika Forssin ohjastamana. Santtu Raitala jatkaa finaalissa Eija Sorviston valmentaman Lykke Li Hossin rattailla..”Mika tuntee Rich Shaden yhtä hyvin kuin Santtu. Kesällä Rich Shade oli starteissaan hiukan nihkeä ja esitykset jättivät toivomisen varaa. Derbyn karsinnasta lähtien otteet ovat olleet taas positiivisempia. Toivottavasti kunnonajoitus osuu nyt oikeasti nappiin”, Mäki-Tulokas toteaa..Finaalissa Rich Shaden on tarkoitus kilpailla vetolapuilla ja ilman kenkiä, mikäli olosuhteet sen sallivat..”Laput jäivät karsinnassa vetämättä”, Mäki-Tulokas sanoo..Viime syksynä Mäki-Tulokkaan treenaama Kylie Hoss sijoittui Villinmiehen Tammakilpailussa kolmanneksi. Samasta kilpailusta menestystä talliin kolmossijallaan toi Briso Isadora vuonna 2013..”Briso Isadora voitti myös karsintansa, mutta finaalissa kolmossijaa ylemmäksi emme ole tainneet vielä päästä. Nyt Forssan Tammavaltikassa Halley Wania oli Tuukan (Varis) ohjastamana kakkonen, kun viime vuonna Tuukka ajoi Ranch Whodidwhatin kolmanneksi. Jospa Villinmiehen Tammakisassa sijoitus paranee vuodessa kahdella pykälällä”, Mäki-Tulokas sanoo ja hymyilee.