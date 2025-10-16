Riku Salminen sai puolen vuoden kilpailukiellon Riihimäen raveissa 15. kesäkuuta, kun hän puhalsi ravipaikalla 0,75 promillen lukemat alkometriin.

"Henkisesti se oli tosi kova paikka, varsinkin ensimmäiset pari viikkoa. Sitten sitä huomasi kuukauden jälkeen, että se vaikutti selkeästi tuloihin. Tämän jälkeen polte kilvanajoon takaisin on noussut kaiken aikaa. Kärsin rangaistuksen, olen ottanut virheestä opiksi ja palaan radoille kun kielto päättyy", Salminen kommentoi.

Samaan aikaan Salmisen elämässä puhaltaa uudet tuulet. Salmisen veljeksillä on ollut kaiken aikaa valmennustoimintaa Rovaniemellä, ja nyt Riku Salminen on palaamassa kotiseudulleen.

“Mitään tarkkaa päivämäärää ei muutolle ole, mutta olen vienyt veljille Etelä-Suomessa jo kuusi hevosta Mäntyvaaraan treenattavaksi”, Salminen paljastaa. "Sitten kun on saatu hoidettua kaikki asiat kuntoon, niin mies tulee perässä. Koko ajan tehdään lisää paikkoja hevosille, ja tarvittaessa on mahdollista vuokrata Mäntyvaarasta tallipaikkoja. Meitä on kuusi veljestä, joista lisäkseni Hemmi, Mertsi ja Valde ovat täysillä hevoshommassa mukana."

Kilpailukielto tai sen aiheuttamat seuraukset eivät sinällään vaikuta Salmisen päätökseen, vaan pikemminkin reilun 200 kilometrin päässä sijaitseva Boden, joka ajaa ravinsa 35 000 kruunun miniykkösillä.

“Jo vuosi sitten oli vastaavat suunnitelmat, mutta silloin ne jäivät toteutumatta. Boden kiinnostaa tietysti, ja siellä ajetaan hyvillä palkinnoilla lähes joka viikko kilpaa. Etelässä taso on armottoman kova, ja rahakkaita päiviä on maksimissaan kaksi viikossa. Ei Bodenissa helppo ole pärjätä, eikä niin hyvillä palkinnoilla pidäkään olla. Satsataan kuitenkin tosissaan siihen, että oltaisiin mukana mahdollisimman usein yrittämässä", Salminen jatkaa.

Salminen on tuonut Rovaniemelle toistaiseksi pääasiassa perheen omia hevosia, mutta kilpailukiellon päättyessä töitä aletaan tekemään täysin neljän veljeksen voimin.

"Global Destination, Yara Dream ja Brandon Orden ovat ainakin tulossa Rovaniemelle, ja useammasta muusta hevosesta käydään keskusteluja omistajien kanssa. Lopullinen hevosmäärä tässä vaiheessa suunniteltuna on noin 14-15. Neljä hevosta oli jo alkujaan Rovaniemen tallissa."

Tärkeä syy muutolle on myös henkilökohtaiset asiat elämässä.

"Koti on aina koti, ja perhe on tärkeä. Rovaniemi on minulle merkityksellinen paikka", Salminen päättää.