Risto Airaksinen tuuletti Anything For Youn rattailla toissa kesänä Joensuu-ajon voittoa. Kuva: Anu Leppänen

Risto Airaksisen tallissa vaihdoksia – Royce Rolls ulos, Anything For You sisään

Vuoden kilpailutaukoa pitänyt Anything For You on taas kärrytreenissä.