Rocket Tile keskiviikkona pitkät hokit alla kohti Mäntyvaaraa – "Toivon kuskin ajavan suoraviivaisesti"

Keskiviikkona Toto75-kierros kilpaillaan Rovaniemen Mäntyvaarassa talvisissa olosuhteissa. Ilmatieteen laitos ennustaa illaksi Rovaniemelle 15 pakkasasteen lukemia sekä tuulta kaksi metriä sekunnissa. Ennakkokommenttien mukaan kaviouran odotetaan olevan lumijääpolannerata.Kylmät olosuhteet tuntuvat näkyvän lähtölistoilla poisjääntien muodossa, sillä keskiviikkona iltapäivästä raveista on ilmoitettu peräti 18 hevosta poisjääneeksi. Yksi illan kisoihin suuntaava hevonen kuitenkin on lumijokelaisen Sanna Kuljun valmentama Rocket Tile.Toto75-pelin viidentenä kohteena ajettavaan enintään 95 000 euroa ansainneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajoon Rocket Tile starttaa Eelis Murtolan ohjastamana radalta kaksi. Viimeksi perjantaina Oulussa Rocket Tile sijoittui kolmanneksi.”Isoin jännitysmomentti on, kuinka pitkät hokit sopivat alle. Perjantaina Oulussa hevosella oli jo pienet hokit, eivätkä ne ainakaan haitanneet sitä. Tuon jälkeen se on ollut kotona ihan normaali. Hyvin kevyesti sitä on liikuteltu”, Kulju kertoo.Suomessa Rocket Tile kilpaili aiemmin Juho Ihamuotilan valmennuksesta, kunnes siirtyi viime kesänä Kuljun talliin. Sieltä 6-vuotias ruuna on saavuttanut totosijoja, mutta voitot ovat sitä vielä kiertäneet.”Juoksunkulut eivät ole aina olleet ihan toivottuja, mutta positiivisen kuvan hevonen on itsestään jättänyt. Nyt keskiviikkona toivon kuskin ajavan suoraviivaisesti, sillä mielestäni hevonen pystyy avaamaan aika ripeästi. Kiva nähdä mitä tapahtuu”, Kulju miettii.Valmentaja kertoo Rocket Tilen kilpailevan Rovaniemellä pidempiä hokkeja lukuun ottamatta tismalleen samalla varustuksella kuin aikaisemmin.”Sillä on reikälaput, joista vain toinen puoli on auki. Mitään kummoisempaa ei olla vielä kokeiltu. Vetopallot tulevat korviin jälleen”, Kulju ilmoittaa.Pelaajille Rovaniemen Toto75-kierroksella jaetaan jackpot-rahaa 56 901 euroa..Mäntyvaarassa ravataan illalla lumijääpolanneradalla