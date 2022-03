Roger Johansson palkittiin ritarimerkillä - "Luokkakaveri innosti raviurheilun pariin"

Turun Hippos ry:n voimahahmo Roger Johansson palkittiin Turun Superlauantain ensimmäisen lähdön jälkeen Suomen Valkoisen Ruusun Ritarimerkillä. Johansson on ollut 13-vuotiaasta saakka mukana raviurheilussa.

"Luokkakaveri innosti raviurheilun pariin", Johansson muisteli. "Taisin olla 13-vuotias, kun minut kutsuttiin luokkakaverin synttäreille, jossa kaikki pääsivät kokeilemaan ratsastusta. Siitä kaikki lähti, ja seuraavan kesänä aloin käymään raveissa."

Roger Johansson on toiminut Turun Hippos ry:n toiminnanjohtajana vuodesta 1979 saakka. Lisäksi hän on kirjoittanut Turun Hippos ry:n 100-vuotishistoriikin Turun Hippos 100 vuotta 1894-1994. Nyt mies on jos siirtynyt eläkkeelle, mutta uusi kirjaprojekti pitää miehen kiireisenä.

"Sellainen puolifiktiivinen kirja on tulossa, joka kertoo kantaori Kirpusta. Historia ja hevoset ovat kiinnostaneet aina."