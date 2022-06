Rokkia ja raveja

Sittemmin laulajasta on tullut myös hevosenomistaja. Hän on mukana kahdessa suomenhevoskimpassa. 2-vuotias Saltter (Välähdys – Korelia, Turo) on treenissä Matti Riipisellä. 1-vuotias Kinnarin Toivomus (Tähen Toivomus – Virsing, Liising) on vielä orilaitumella, mutta menee syksyllä Seppo Suurosen treeniin. Sysäys hevosmaailmaan tuli vaimo Tina Mustajärveltä.