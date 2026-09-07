Romanov Comery debytoi avoimella tasolla – näin Tapio Mäki-Tulokas kommentoi maanantai-illan lähtöä

5-vuotias Romanov Comery starttasi viimeksi Kymi GP -päivänä ikätovereitaan vastaan ja jäi voimat tallella pussiin johtavan taakse. Nyt olisi revanssin paikka, ja kakkosradalta lähtevä ruuna nauttii pelaajien suosiota.Vastassa on ensimmäistä kertaa avoimen tason kilpakumppaneita, joten suoritusta seurataan erityisellä mielenkiinnolla.”Hevosta täytyy alkaa ajamaan sisään näihin lähtöihin. Syksyn aikana on tarkoitus ajaa muutama avoin lähtö, että saataisiin jo ensi vuotta varten vähän kovuutta lisää”, Tapio Mäki-Tulokas aloittaa.”Varmaan marraskuussa jäädään sitten talvitauolle, ja ensi vuonna on isot kisat tähtäimessä. Kuvittelisin, että viime startti teki hyvää tätä lähtöä ajatellen.”Mäki-Tulokas lähtee illan starttiin hyvillä mielin.”Hyvät odotukset on tämän hevosen kanssa. Tuskin Santtu (Raitala) lataa sen kanssa lähtöön, mutta vaikea sanoa varmuudella. Juttelemme hyvin harvoin mistään taktisista asioita. Amazing Player ja Callela Nelson ainakin lähtevät kovaa liikkeelle, ja toivotaan meille hyvää juoksua. Osaa tämä toki tulla myös johtavan rinnalta, mutta mieluusti tietenkin ajaisi mahdollisimman järkevästi sisään näihin tehtäviin.”Tallin toinen edustaja illan raveihin on kolmannessa lähdössä juokseva Sahara My Way, jonka näyttävä kiri katkesi viimeksi loppukurvin laukkaan. Se lähtee matkaan radalta 11.”Lähtöpaikka on toki hankala, jos ei kisaan tule yhtään tempoa. Tamma olisi kyllä kunnossa, ja viimeksi Hannu (Torvinen) sanoi ahnehtineensa liikaa loppukurvissa. Sen vuoksi tuli laukka. Jos matkavauhti antaa myöten, niin tämä pystyy sinne kolmen joukkoon nousemaan. Fyysinen puoli on kyllä kohdillaan”, Mäki-Tulokas niputtaa.