Tapio Mäki-Tulokas
Tapio Mäki-Tulokkaan tallista kilpailee kaksi hevosta Kouvolan raveissa.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Romanov Comery debytoi avoimella tasolla – näin Tapio Mäki-Tulokas kommentoi maanantai-illan lähtöä

Viime vuoden Derby-sankari lähtee suosikkina Kouvolan iltaan.
Julkaistu
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Tapio Mäki-Tulokas
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