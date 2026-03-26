Rosima muuttaa Metsämäkeen – ”Heräteostos”

Urallaan liki 80 000 euroa ansainnut Rosima on siirtynyt Packalen Stable Oy:ltä Matti Juutilan ja Riku Härkösen omistukseen. Juutila ja Härkönen ovat parin viime vuoden aikana päässeet nauttimaan Mathilde Halmin menestyksestä kilpailuoikeuden vuokraajina, mutta huhtikuun lopussa tamma palaa omistajalleen Emma Väreelle siitostammaksi."Rosima oli heräteostos. Ei Mathilde Halmille ole helppo yhtä hyvää seuraajaa löytää, mutta yritetään", Juutila toteaa.Rosima teki kaudella 2023 vahvaa nousua sarjoissaan voittaen peräti 10 kertaa. Sen jälkeen nyt 8-vuotiaan tamman menestyskulku on ollut maltillisempaa. Viime syksystä alkaen Rosima kilpaili Christa Packalénin treenistä, mutta sunnuntaina se muuttaa Turkuun Matti Juutilan ja Heidi Taipaleen hoiviin."Suunnitellaan mahdollista aloitusstarttia sitten myöhemmin. Parin kasvattajan kanssa jo ehdin keskustella, että tammaan olisi tulevaisuudessa myös kiinnostusta siitoksessa. Kokeillaan nyt kuitenkin vielä kilpailemista", Juutila kertoo.