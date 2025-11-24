Rovaniemen hevosklinikan toiminta päättyy vuoden alussa

Hevosklinikka Laukaan alla toiminut Rovaniemen hevosklinikka lopettaa toimintansa haastavan taloustilanteen vuoksi. Rovaniemen hevosklinikka tiedotti toiminnan päättymisestä maanantaina Facebook-sivuillaan. Klinikan viimeinen aukiolopäivä on 9. tammikuuta.Nykyisellä mallilla Rovaniemen hevosklinikka ehti olla toiminnassa vuoden verran.”Tavoitteena olisi ollut pystyä pitämään klinikkaa enemmän auki. Eläinlääkäri Aino Perttunen on tehnyt hyvää työtä, mutta hän ei pysty olemaan klinikalla joka viikko töissä”, Hevosklinikka Laukaan toimitusjohtaja Tiina Eskonen kertoo Hevosurheilulle.Eskonen toivoo, että Rovaniemen hevosklinikan toiminnan ylläpitämiseen löytyisi jatkossa jokin uusi malli.”Tarvetta tuollakin alueella hevoseläinlääkäreille varmasti olisi. Tilat klinikalla olivat hyvät ja asiakaskantaa oli, mutta nykyisellä systeemillä emme voineet jatkaa toimintaa tämän pidempään”, hän harmittelee..Hevosklinikka Laukaa tuo osaamisensa Mäntyvaaraan