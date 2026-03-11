Rovaniemen ravikausi alkaa sunnuntaina haastavissa olosuhteissa

Alkuviikkoon saakka Mäntyvaarassa on ollut pakkasöitä, mutta viikon edetessä lämpömittarin on ennustettu jäävän öisin nollan tuntumaan.Rataa on jäädytetty lisää, ja se on ollut viikonlopusta saakka poissa harjoituskäytöstä. Etusuoralla on kaksi kohtaa, jotka voivat tuoda ongelmia tai vaativat työstämistä, jos lämpötila nousee ennusteita selvemmin plussan puolelle ennen ravitapahtumaa.Antti Jaara saapuu lauantaina Mäntyvaaraan ja toimii sunnuntain raveissa vastaavana ratamestarina. Hänelle kevään haastavat olosuhteet ovat tuttuja.”Niillä tiedoilla ja mittauksilla, joita olen Rovaniemeltä saanut, ravit pystytään hyvin todennäköisesti viemään normaalisti ja turvallisesti läpi. Lauantai-iltana pystyn sanomaan enemmän, kun olen päässyt paikan päälle. Silloin on mahdollista tehdä vielä huoltotoimenpiteitä radalle, jos sellaiselle on tarvetta”, Jaara kommentoi.Arctic Horse Race -ravit juostaan jo seuraavana lauantaina 21. maaliskuuta.”AHR-ravien varjolla ei kannata jättää sunnuntain raveja ajamatta ja säästää rataa, kun seuraavan viikon sääolosuhteista ei voi vielä tässä vaiheessa sanoa mitään varmaa. Ajetaan sunnuntain ravit ensin ja katsotaan sitten, miten keli kehittyy ja millaisia toimenpiteitä pitää tehdä ennen Arctic Horse Race -päivää”, Jaara lisää.