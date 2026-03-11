Mäntyvaara Rovaniemi
Rovaniemen radalla ajetaan 75-ravit ensi viikon lauantaina, kun ohjelmassa on Arctic Horse Race.Kuva: Anu Leppänen
Rovaniemen ravikausi alkaa sunnuntaina haastavissa olosuhteissa

Rovaniemellä juostaan kauden avausravit tänä sunnuntaina 15. maaliskuuta.
