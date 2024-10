Rovaniemen Ravirata Oy:n uusi hallitus kokousti ensimmäisen kerran – "Kokous oli hyvähenkinen alusta loppuun"

Rovaniemen Ravirata Oy:n hallitus piti vt. toimitusjohtajan Tapani Enbusken kanssa järjestäytymiskokouksen keskiviikkona 16.10.2024, minkä jälkeen hallituksen jäsenet keskustelivat yhdessä toimitusjohtajan kanssa radan tilanteesta.

”Hallituksen ensimmäinen kokous kesti kolme ja puoli tuntia, jonka aikana käytiin läpi vähän mennyttä, nykyhetkeä ja paljon tulevaa”, tuore puheenjohtaja Sami Miinala avaa.

Huhtikuun 2025 loppuun saakka vt. toimitusjohtajana työskentelevä Enbuske oli tyytyväinen kokouksen antiin.

”Pitkä kokous oli hyvähenkinen alusta loppuun, ja keskusteluissa oli mielestäni tosi hyvä tekemisen meininki”, Enbuske arvioi.

”Erityisen tärkeänä pidän tässä tilanteessa myös sitä, että olen aistinut Rovaniemen Hevosystävät ry:n hallituksen hyvän ilmapiirin, ja radalla on ehditty jo tehdä paljon yhteistyötä Hevosystävien kanssa.”

Tapani Enbuske kertoo paljon konkreettistakin saadun jo aikaan.

”Hevosystävät ovat omalla aktiivisuudellaan kunnostaneet radan harjoitusalueita. Uutta pintaa on ajettu melkoisen paljon hiittisuoralle ja myös muihin rata-alueen kohteisiin. Radan osakeyhtiön kanssa yhteistyössä ollaan seuraavaksi toteuttamassa suunnitelma, jossa saataisiin hiittisuoralle valaistus. Se on pimeänä aikana erityisen tärkeä lisäpalvelu alueen hevosihmisille. Koen, että Hevosystävät ovat lähteneet tietyllä tapaa uuteen nousuun.”

Rovaniemen raviradan taloustilanne ei ole hyvä, mutta Enbuske näkee siinäkin asiassa valoa tunnelin päässä.

”Hevosystävät ja osakeyhtiö tekevät yhteistyötä vuoden 2024 loppuun saakka niin, että talouden osalta tilanne turvataan. Osakeyhtiön kokouksessa käytiin seikkaperäisesti läpi tämän hetken taloudellinen tilanne, jotta jokainen tietää, missä ollaan tässä kohtaa menossa. Todettiin, että asiat on nyt saatu aika hyvin kontrolliin. Samalla maalailtiin isoimmat suuntaviivat tulevaisuutta ajatellen. Tälle päättyvälle vuodelle tavoittelemme maltillista, mutta plusmerkkistä tulosta.”

Lopuksi toimitusjohtaja haluaa välittää terveiset oman alueen hevosihmisille.

”Tekemistä on paljon, mutta talkoohenki on hyvässä nousussa. Haluan antaa tekijöille jo tässä vaiheessa todella ison kiitoksen siitä panoksesta, jonka he ovat radan toiminnalle antaneet. Paikkoja on kunnostettu ja kunnostetaan kaiken aikaa lisää. Edellisten ja varmasti myös tulevien ravien onnistunut järjestäminen on hyvän talkooporukan ansiota. Ilahduttavaa on sekin, että uusia tekijöitä on ilmoittautunut”, Enbuske kiittää.

Lähde: Rovaniemen Ravirata Oy:n tiedote