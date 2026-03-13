Rovaniemen ravit peruttu sunnuntailta – ”Olisimmeko sitten saaneet rataa kuntoon Arctic Horse Raceen?”

Kevään tulo tuottaa harmaita hiuksia raviradoille ympäri Suomen. Viime sunnuntaina Lahti joutui perumaan ravinsa olosuhteiden vuoksi, ja tiistaina Seinäjoki teki saman ratkaisun. Myös tulevan sunnuntain ravien osalta jouduttiin tekemään perumispäätös. Kevät saapui Lappiin ja teki rataolosuhteista sellaiset, ettei kilvanajo ole sunnuntaina mahdollista.”Juuri puhuimme tuossa, että emme muista olisi koskaan ollut kelirikkoa tähän aikaan vuodesta. Olemme yrittäneet pitää radan jääpintaisena ja tehneet kaikkemme sen eteen. Pakkaset katosivat kuitenkin kokonaan ja vettä tulee kuin aisaa”, Rovaniemen raviradan toimitusjohtaja Tapani Enbuske noituu.”Luontoa vastaan on hirveän vaikea taistella urakalla. Tiettyyn pisteeseen voi taistella, mutta ei mahdottomiin. Meillä on jo nyt yksi kohta etusuoralla painunut sisäkaistojen kohdalta niin, ettei sitä varmasti saada sunnuntaihin mennessä sellaiseksi, että se olisi tasapuolinen kilpailijoille.”Enbusken mukaan eri vaihtoehtoja oli pohdittu, mutta lopulta peruminen oli ainoa järkevä ratkaisu.Perumispäätös on myös siksi ikävä, että ensi viikon lauantaina Rovaniemellä järjestetään Mäntyvaaran radan kauden päätapahtuma Arctic Horse Race. Pohjois-Suomessa on rajalliset kilpailumahdollisuudet, ja perumisen myötä monelta hevoselta jää ajamatta valmistava startti ennen 75-raveja.”Se on erittäin surkea tilanne. Itse vielä toivoin näitä sunnuntairaveja, että Pohjois-Suomen hevoset saavat mahdollisuuden avata röörejä. Etenkin suomenhevosille, jotka eivät pääse Ruotsin puolella kilpailemaan, se olisi ollut tärkeää. Harvalla suomenhevosella lähdetään Ouluunkaan saakka kilpailemaan. Etenkin suomenhevosten taustajoukoille tilanne on todella valitettava”, Enbuske sanoo.”Laskimme, että meillä olisi ollut sunnuntain raveissa 124 hevosta. Kun kaikki ajavat pari kierrosta kilpaa ja lämmittelevät pari – kolme kierrosta, se on aika raakaa leikkiä radalle nykytilanteessa. Olisimmeko sitten saaneet rataa kuntoon Arctic Horse Raceen? Tällä ratkaisulla pääsemme työstämään rataa jo 75-päivää varten, että kavioura on varmasti kunnossa silloin.”.Mäntyvaaralla ei ole omaa ratamestaria. Ammattitaidon puutteesta ei kuitenkaan ollut Enbusken mukaan kyse.”Meillä on rinki, joka vastaa radan kunnossapidosta. Tosi hienosti on pidetty treenipaikkoja kunnossa. Jaaran Antti on aina raveissa ratamestarina. Hän on tullut kahta tai kolmea päivää ennen raveja laittamaan paikkoja kuntoon. Jaaraa on konsultoitu nytkin, ja linjat ovat olleet kuumina pitkin viikkoa. Hän on viimeisen päälle ammattilainen, ja Antti tuntee meidän paikat ja vehkeet. Vaikka olisi yötäpäivää hinkattu, ei rataa olisi saatu kuntoon.”Seuraavaksi Mäntyvaarassa kuoritaan jääpinta pois.”Varmaan pari päivää saa karhu vetää pintaa pois. Laitetaan sitten suolaa siihen. Katsotaan sitten, vedetäänkö uutta pintaa lauantaita ajatellen. Nauroin itsekseni, että en muista Arctic Horse Racea koskaan ajetun hiekkapintaisella radalla”, Enbuske naurahtaa. ”Katsotaan nyt, onko se lopulta oikeasti hiekkapintainen.”Lämpötilan ennustetaan pysyvän Rovaniemellä ensi viikollakin plussan puolella.