Rovaniemen rytäkässä loukkaantunut toimihenkilö edelleen sairaalahoidossa – ”Välillä ikäviä tuntemuksia”

Mäntyvaaran maanantairavien yhdeksännen lähdön volttauksessa sattui kontaktitilanne Chasedin ja Global Destinationin välillä. Tämän seurauksena Chased pääsi irti ja juoksi suoraan päin päälähettäjän koroketta.

Päälähettäjänä toiminut Pentti Lappalainen putosi tilanteessa maan pintaan, ja hänet toimitettiin jatkotutkimuksiin Lapin keskussairaalaan. Lappalainen on edelleen sairaalahoidossa.

”Siinähän se päivä on mennyt, sairaalassa olen”, Lappalainen vahvistaa.

”Huomasin, että siinä voltissa tuli kolaritilanne, ja toinen hevonen lähti juoksemaan suoraan päin. Ei siinä ollut mitään tehtävissä, ja tömähdin sieltä korokkeelta maahan. Olin tajuissani koko ajan, kun ensihoito saapui paikalle.”

Lappalainen kyyditettiin ensin Rovaniemelle.

”Olin päivystyksessä pari tuntia, mutta siirsivät sitten Ouluun. Onneksi ei tarvinnut mitään operoida. Niskassa ylänikamassa on murtuma, ja 12 viikkoa pitää nyt kulkea kaulurin kanssa. Välillä tulee sellaisia ikäviä tuntemuksia. Jalkakin sai osumaa ja pieniä ruhjeita tuli, mutta mitään muita murtumia ei löydetty. Luulisin, että tänään tai huomenna pääsen kotiin.”

Mies pitää tilannetta erittäin harvinaisena, eikä ole huolissaan lähettäjien korokkeiden turvallisuudesta.

”Ei ole vastaavaa tilannetta tullut eteen. Ihan toimivia nuo ovat olleet tähän asti, mutta olikohan se koroke meillä vähän väärässä paikassa? Siitä vierestä on kulku keskikentälle, joten varmaan täytyy keksiä jotain sen reitin tukkimiseksi.”

Hevoshenkinen Lappalainen nostaa esiin vielä yhden harmituksen aiheen.

”Nyt ei pääse sunnuntaina Kurtakon raveihin hommiin. Se on erittäin valitettava juttu.”