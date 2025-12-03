Mäntyvaara Rovaniemi
Rovaniemen harjoitusolosuhteet paranevat.Kuva: Anu Leppänen
Uutiset

Rovaniemen valoprojekti valmis – harjoitusolosuhteet uudella tasolla

Mäntyvaarassa on nyt lähes kolme kilometriä valaistua harjoitusmaastoa.
Julkaistu
Loading content, please wait...
mäntyvaara

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi