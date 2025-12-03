Rovaniemen valoprojekti valmis – harjoitusolosuhteet uudella tasolla

Mäntyvaaran harjoitusalueiden valaistuksen myötä talvisia olosuhteita päästään hyödyntämään tehokkaasti.“Varikkoalueella on metsänperän lenkki ja hiittisuora, jotka molemmat ovat nyt myös talven pimeään aikaan alueen hevosihmisten käytössä”, Rovaniemen Ravirata Oy:n puheenjohtaja Sami Miinala aloittaa.“Kaiken kaikkiaan valoja on 55 kappaletta noin 50 metrin välein. Valaistua harjoitusmaastoa on näin saatu lähes kolme kilometriä. Ei vastaavaa varmasti ainakaan kovin monessa paikassa ole.”Miinala on itsekin harjoitusalueiden käyttäjä. Hänen puolisonsa Johanna Miinala valmentaa Mäntyvaarassa hevosia, ja Sami on usein apumiehenä treeneissä.“Valoista on tullut positiivista palautetta. Uskon, että myös muille kuin minulle valaistut reitit ovat iso asia. Tällainen puolisokeakin näkee nyt ajaa turvallisesti. Erittäin hyvältä valaistus vaikuttaa. Aikataulu venyi monessa kohtaa, mutta onneksi nyt voi sanoa, että valmista tuli.”Rovaniemellä on puoli vuotta hämärän ja pimeän aikaa vuodesta. Valot ovat päällä aamusta puolitoista tuntia ja iltapäivästä viisi tuntia.“Puolen vuoden sähkökustannukset ovat hieman alle 1000 euroa. Alueen hevosharrastajille ja imagolle hyöty on paljon suurempi. Projekti oli huomattava satsaus, kustannukset nousivat yli 20 000 euron. Se on kuitenkin tehty alueen kehittämistä ja hevosihmisiä varten”, Miinala painottaa.Säästöjäkin on haettu. Mäntyvaaran rata on toiminut kuukauden päivät ilman palkattua ratamestaria.“Talkoovetoinen radanhoito on alkanut mukavasti. Aina on kehitettävää, mutta kun kaikki tekee vapaaehtoisesti ja mukana on toistakymmentä tekijää, taakasta ei muodostu mahdottoman isoa.”