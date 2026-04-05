Mäntyvaarassa juostaan maanantaina – rataolosuhteista tuoretta tietoa

Torstaina ja perjantaina Rovaniemellä paistoi aurinko, ja vielä viikonloppuna olosuhteet olivat suosiollisia kisajärjestäjiä kohtaan. Rata on kuivunut muutaman päivän aikana selvästi.

Maanantaille on luvattu sateita, mutta ennusteet eivät ole yhtä heikot kuin vielä viikolla.

Mäntyvaaran harjoitusalueiden kunnossapitoryhmän vetäjä Osmo Huhtala kertoo olosuhteista sunnuntaina kello 11.00.

"Rata on viime päivinä kuivunut kilpailualueen osalta hyvin. Turvakaista ja aidanvierus ovat vielä märkiä, mutta kilpailualue on alustana tällä hetkellä kimmoisa. Siinä on hevosten hyvä juosta", Huhtala kommentoi.

Ravipäivän vastaavana ratamestarina toimii Antti Jaara. Hän tulee Mäntyvaaraan sunnuntaina, ja huoltaa rataa maanantain raveja varten.