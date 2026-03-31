Royal Luca jää pois Vermosta – tässä syy

Harri Koivusen valmentama Royal Luca olisi kuulunut keskiviikkona Vermossa Toto75-kierroksen kolmoskohteen suosikkeihin, mutta tiistaina se jätettiin lähdöstä pois."Pieni haava jalassa, joten lähtö jää nyt välistä. Ei hevonen yhtään jalkaa onneksi onnu", Koivunen kertoo.6-vuotias Royal Luca lukeutuu yhdeksi alkuvuoden menestyjäksi. Maaliskuun alussa se voitti Teivossa 10 000 euron ensipalkinnolla ajetun haastajadivisioonafinaalin. Vermon poisjäänti ei kuitenkaan tarkoita pitkää kilpailutaukoa."Kaipa tässä on parin viikon tauko edessä. Jatketaan starttailua sitten", Koivunen sanoo.