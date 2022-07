Kotivoitto! Run For Royalty ei suostunut häviämään St Michel -ajossakaan

Neljä starttia ja neljä ykkössijaa, joiden joukossa voitot Suur-Hollolasta ja St Michel -ajoista. Siinä on 8-vuotiaan Run For Royaltyn kauden tilasto. Janne Korpi ei pystynyt sen kanssa taistelemaan kärkipaikasta, mutta pääsi silti lopulta mukavasti johtaneen Global Withdrawlin taakse. Sieltä kiritila löytyi loppukaarteessa ja Run For Royalty puristi ykköseksi ajalla 09,7aly. Toiseksi sijoittui Petri Salmelan valmentama Makethemark ja kolmas oli Matias Salon treenaama Global Withdrawl.

"Vauhti oli kovaa, mutta tosi nykivää ja tapahtumia riitti. Juoksu meni tosi suotuisasti. Koko maalisuoran oli kutina, että voitan. Maalilinjalla oli aivan huikea fiilis", Janne Korpi sanoi voittajahaastattelussa.

