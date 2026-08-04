Runoneidon kilpaura päättyi todennäköisesti viikonloppuna

Teivon kuningatarkilvan päätösmatka jäi todennäköisesti Runoneidon uran viimeiseksi kilpailuksi. Mia Liipolan kasvattama, omistama ja valmentama tamma sijoittui kokonaiskilvassa seitsemänneksi. Suorituksen arvoa nostaa se, että tamma on jo 15-vuotias, joten sen kilpailuoikeus päättyy tämän vuoden lopussa. Runoneito on tällä hetkellä kantavana Weikosta.

”Sanotaan, että kilpaura oli toivottavasti siinä. Käytämme tamman kahden viikon päästä tiineystarkastuksessa. Se on nyt seitsemättä viikkoa kantavana. Jos kaikki on tarkastuksessa hyvin, kilpaura on siinä. Jätän kuitenkin pienen portin kilpailemiselle, jos se on mennyt varsansa hukkaamaan. Se ei kuitenkaan ole toivottavaa”, Liipola sanoo.

5-vuotiaana kilpailemisen aloittaneen Runoneidon hieno kilpaura käsittää 183 starttia totosijoin 22–32–28. Tamman voittosumma on 158 610 euroa ja ennätys 22,6aly.

”Sunnuntaina oli haikea tunnelma päästää heppa viimeistä kertaa starttiin. Haikeaa tämä on. Viikonlopun suorituksissa oli kauneusvirheitä, kun sunnuntaina tuli lähtölaukat. Saavutimme kuitenkin tavoitteemme kolmella hyväksytyllä juoksulla. Seitsemäs sija on aika hyvin 15-vuotiaalta tammalta. Olen ihan ylpeä tämän kauden saavutuksista ja siitä, että saimme vielä ajaa kuningatarkilvassa.”

Liipola toivoo Weikon periyttävän varsalle etenkin nopeutta.

”Runoneidolla on sitkeyttä ja kestävyyttä. Lisäksi halusin käyttää nuorta oriitta. Välähdys miellytti, koska se on jättänyt hienoja varsoja. Ajattelin, että otetaan sen jälkeläisistä ori.”