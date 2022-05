Ruokavirasto: Siemennesteen määräpaikan oltava varmennettu Traces-järjestelmään

Järjestelmän uudistuksen myötä EU:n sisämarkkinakaupassa siemennesteen määräpaikan tulee olla järjestelmässä etukäteen varmennettuna. Varmennuksen tekee läänineläinlääkäri.

Jos siis tilaa tammalleen tuoresiementä toisesta EU-maasta, täytyy huolehtia, että tamman pitopaikka on varmennettu Traces-järjestelmään (Trade Control and Expert System) etukäteen. Järjestelmään tulee kirjata määräpaikaksi se pitopaikka (kotitalli, oriasema), johon siemenlähetys on tosiasiassa menossa.

TRACES on kehitetty varmentamaan muun muassa elävien eläinten, kasvien ja rehun sekä eläin-, luomu-, kasvi- ja puutuotteiden jäljitettävyys ja valvonta, Ruokaviraston verkkosivuilla kuvaillaan järjestelmän käyttötarkoitusta. Tracesia käytetään niin EU-maiden välisessä sisämarkkinakaupassa (eläimet ja eläinperäiset tuotteet) kuin tuonnissa EU:n ulkopuolisista maista sekä viennissä EU:n ulkopuolisiin maihin. Järjestelmää ylläpitää Euroopan komissio, ja sitä käyttävät viranomaiset ja yritykset.

Ruokavirastosta ei haluttu ottaa kantaa Hevosurheilun esittämiin kysymyksiin, koska järjestelmästä vastaava henkilö on lomalla.