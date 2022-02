Ruotsi ja Ranska kielsivät kuumapolttohoidot – tieto ei kulkenut Suomeen

Kuumapoltot nousivat Ruotsissa kuumaksi puheenaiheeksi vuonna 2019 Svensk Travsportin hallituksen jäsenen, eläinlääkäri Daniel Schützerin hoidettua Bobbery-hevosensa hankosidevammaa ns. pistepoltolla. Asia eteni niin, että kuumapoltto kiellettiin hoitomenetelmänä Ruotsissa vuoden 2021 alusta lähtien. Ranska seurasi perässä. 1.1.2021 jälkeen polttohoidetuilta hevosilta kiellettiin kilpaileminen Ruotsissa ja 1.3.2021 jälkeen polttohoidetuilta hevosilta Ranskassa.

Ruotsin osalta asia kerrottiin englanninkielisessä, Suomen Hippoksen verkkosivuilla julkaistussa 17-sivuisessa tiedotteessa, johon se myös hautautui. Suomen Ravivalmentajat ry tiedotti asiasta jäseniään vasta viime viikolla.

”Nostan tässä käden pystyyn virheen merkiksi: emme ole ymmärtäneet nostaa asiaa riittävästi viime vuonna, ja haluan pyytää tätä anteeksi. Ravivalmentajilla on ensisijainen vastuu tietää voimassa olevat lääkehoidon kilpailusäännöt ja -rajoitukset, ja tästä syystä luonnollisesti halusimme tiedottaa juuri heitä. Lisäksi tiedotamme tilanteesta pikaisesti verkkosivuillamme ja vielä erikseen suoraan eläinlääkärikuntaa”, Suomen Hippoksen eläinlääkäri Martti Tala pahoittelee 2.2. Hevosurheilussa.

Hippoksen nettisivuilla julkaistiinkin asiasta nopeasti tiedote.

Aikaisemmin polttohoitoa käytettiin hankoside- ja jännevammojen hoitoon, mutta nykyään sillä hoidetaan lähinnä ns. jänispatteja – kintereen takaosaan yleensä rasituksen seurauksena syntyviä pehmytkudosvaurioita. Tala arvioi jänispatteja polttohoidetun Suomessa viime vuoden aikana joiltain kymmeniltä hevosilta. Kun määrä on täsmentynyt, Hippos hakee kyseisille hevosille poikkeuslupaa kilpailemiseen Ruotsissa.

Suomessa polttohoito on edelleen sallittu ja toimiva tapa hoitaa jänispatteja. Markku Niemisellä on tallissaan kaksi 3-vuotiaaksi kääntynyttä hevosta, joita hoidettiin viime syksynä kyseisellä tavalla. Niistä toista on maksettu Ruotsin ikäluokkakilpailuihin.

”Ne rahat ovat menneet nyt ensiksi hukkaan. Todelliset tappiot tulevat sitten, jos hevonen olisi päässyt kilpailemaan ja pärjännyt Ruotsissa, ja varsinainen katastrofi siitä, jos hevonen sattuisi olemaan yksi Pohjoismaiden parhaista. Sitä et voi enää myydä ulkomaille, etkä sillä voi kilpailla ulkomailla”, Nieminen kuvailee tilannetta, jos poikkeuslupaa ei saada.

Lue lisää aiheesta 2.2. Hevosurheilusta, jonka voit lukea myös näköislehtenä. Irtonumero maksaa 5,50 euroa. Kestotilaamalla Hevosurheilun saat painetun lehden kotiin kerran viikossa sekä näköislehden ja arkiston jatkuvan lukuoikeuden vain noin 3 eurolla viikossa!