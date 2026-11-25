P.A.Mela Stablen omistama Pamela Boko on kilpaillut tähänastisen uransa Ruotsissa Timo Nurmoksen valmennuksessa väläytellen kykyjään ikäluokkalähdöissä, mutta nyt 4-vuotias tamma on muuttanut Suomeen Harri Koivusen talliin.”Enemmistö omistusporukasta halusi sen Suomeen, joten tänään keskiviikkona hevonen saapui Koivusen tallille. Odotukset ovat tietysti yhtä suuret kuin kenellä tahansa muulla hevosenomistajalla omasta hevosestaan. Pamela Boko on terve ja Nurmoksen mukaan sille käy myös hokeista juokseminen. Mielenkiinnolla odotamme, mitä hevonen pystyy Suomessa esittämään”, omistajaporukkaan kuuluva Tauno Hyriäinen kommentoi.Vasta 17 kertaa urallaan kilpailleen Pamela Bokon statistiikka on 6–2–1. Palkintorahoja 11,7-ennätyksen täydellä matkalla juosseella tammalla on reilut 633 000 kruunua eli hieman alle 60 000 euroa.”Timo epäili, että meillä on kasvattajan kanssa hevosesta leasing-sopimus, joka päättyy 4-vuotiskauden lopussa. Ruotsissa 5-vuotiaille tammoille ei hirveästi ole omia kilpailuja, mutta Suomessa Pamela Bokolla voi Timon mukaan ajaa ketä vastaan hyvänsä”, Hyriäinen sanoo.”Ruotsissa Pamela Boko epäonnistui isoissa paikoissa, joten nykyinen voittosumma tuntuu aika pieneltä. Kyllä minäkin sen uskon pärjäävän täällä sarjoissaan”, hän jatkaa.Maanvaihdoksen myötä varmaa on, että omistajaporukalla kilpailumatkat seuraamaan hevosen startteja lyhenevät aiemmasta.”Ensiksi varmaan ainakin muutaman päivän ajan Pamela Bokon pitää opetella Turun murretta. Harri ja Olli (Koivunen) saavat päättää koska kilpaileminen Suomessa aloitetaan”, Hyriäinen ilmoittaa.