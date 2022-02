Joseph Boko palaa näillä näkymin radoille vasta ensi kesänä. Kuva: Juhani Hynynen

Uutiset

Ruotsin pronssidivisioona vaihtui 5 kuukauden sairaslomaksi – hankosidevamma

”Luottavaisin mielin ollaan, että Joseph Boko tulee entistä ehompana takaisin”, Petri Wallenberg Now Or Never Stablesta vakuuttaa.