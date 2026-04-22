Ruotsin suurradat esittävät: pimeä ilmo takaisin

Ruotsissa on ollut vuodesta 2015 lähtien käytössä niin sanottu avoin ilmoittaminen. Se tarkoittaa, että lauantain V85- ja keskiviikon V86-lähtöjä lukuun ottamatta ilmoittaja näkee etukäteen, mitä hevosia mihinkin lähtöön on ilmoitettu ja voi tehdä ilmoittamispäätöksensä sen mukaan. Lisäksi hän voi sulkea pois tietyt lähtöradat, joilta hän ei halua hevosellaan startata huonon arpaonnen sattuessa kohdalle..Samaan aikaan Solvallassa ajetaan usein lähtöjä kuudella tai seitsemällä hevosella 60 000–80 000 kruunun ykköspalkinnosta. Ola Lernå näkee tällä yhteyden avoimeen ilmoittamiseen.."Hevosenomistajana tykkäsin avoimesta ilmosta, ja niin tykkäävät tietysti valmentajatkin. Heidän tehtävänsähän on etsiä hevosilleen mahdollisimman helppoja lähtöjä. Ravien järjestäjänä ottaisin kuitenkin pimeän ilmon käyttöön vaikka jo huomenna", hän aloittaa.."Lähtöihin on tänä päivänä liian helppoa päästä. Jos tulee joku liian hyvä hevonen vastaan tai sattuu huono lähtörata, voi startata vasta viikon päästä. Syntyy negatiivinen lumipalloefekti, eivätkä mitkään lähdöt ole lopulta täysiä.".Ola Lernålla on asiasta omakohtaista kokemusta reilun vuoden ajalta.."Sen jälkeen kun aloitin tehtävässäni 1.1.2025, ei Solvallassa ole ajettu yhtään kilpailupäivää, etten olisi tekstannut valmentajille ja suostutellut heitä vajaisiin lähtöihin vaikka hyväpalkintoiselle hiitille.".Kilpailupäällikkönä Lernå haluaisi nähdä radallaan urheilullisesti laadukkaita, jännittäviä ja pelillisesti mielenkiintoisia lähtöjä.."Ongelma ei ole se, että Solvallan palkinnot olisivat liian pienet, vaan se, että ero muiden ratojen palkintoihin on liian pieni. Solvallan V86-lähdön sijasta valitaan helposti 230 kilometrin päästä Bollnäsistä lähtö, jossa ykköspalkinto on 35 000 kruunua ja johon näkee vastuksen."."Esimerkiksi 125 000 kruunua tienanneiden lähtöön sopivia starttihevosia on Solvallan alueella 249 ja lähiradoilla noin tuhat. Jos ykköspalkinto on 60 000 ja lähtöön ilmoitetaan seitsemän hevosta, jotain on pielessä", Lernå heittää..Erityisesti hevospulaa ilmenee 3-vuotislähdöissä.."Jopa Margaretas Tidiga Unghästserienin lähtöjä 300 000 kruunun ykköspalkinnoilla ajetaan liian usein vähillä hevosilla. Tarjoamme tänä vuonna 101 kolmivuotislähtöä. En usko, että pystymme tarjoamaan niitä ensi vuonna yhtä paljon, elleivät hevosmäärät niissä kasva", Ola Lernå epäilee..Avoin ilmo on aiheuttanut myös ikäviä lieveilmiöitä.."Jotkut suurvalmentajat pelottelevat vastustajia ilmoittamalla aikaisin lähtöön isopisteisen hevosen, ja joskus tilalle vaihdetaan jopa viime hetkillä huonompi hevonen", Lernå paheksuu.."Pienenä korjausliikkeenä ilmoittamisaikaa jatkettiin 30 minuutilla, jonka aikana hevosia voi vain ilmoittaa lisää – ei enää vetää pois. Ihan toivottua vaikutusta ei silläkään ole vielä ollut.". Nyt suuradat Solvalla, Åby ja Jägersro ovat laatineet pääasiassa ratojen kilpailupäälliköistä koostuvalle Ruotsin urheiluneuvostolle (sportsamråd) kirjelmän, jossa ne ehdottavat kolmen kuukauden pimeän ilmoittamisen kokeilujaksoa. Lernå pelkää, ettei se saa riittävää kannatusta.."Pieniltä radoilta sanotaan, että niiden lähdöt täyttyvät avoimella ilmollakin hyvin. Mutta sillä ei ole merkitystä. V85- ja V86-ravit ja niiden pelivaihdot ovat ne, jotka ratkaisevat kokonaisuuden.".Solvalla voisi halutessaan pimentää ilmon omiin raveihinsa, mutta se olisi Lernån mukaan ampumista omaan jalkaan.."Silloin hevosia ilmoitettaisiin meille entistäkin vähemmän ja muualle enemmän. Ei, jos kokeillaan pimeää ilmoa ja halutaan nähdä todellinen vaikutus, pitää kokeilla kaikilla radoilla.".Ruotsin ravilehti Travronden kysyi Ola Lernålta, mikä olisi pahinta, mitä kokeilun epäonnistuessa voisi tapahtua.."En keksinyt mitään pahaa. Palkintorahoja jaettaisiin sama määrä kuin muutenkin, ja tuskin kukaan valmentaja lisenssistään luopuisi, vaikkei kokeilusta pitäisikään."."En voi olla varma, että paluu pimeään ilmoon on ratkaisu ongelmaan. Jos kilpailevien hevosten määrä ei kokeilussa lisääntyisi, myöntäisin heti olleeni väärässä. Sen jälkeen voitaisiin palata vanhaan systeemiin", Ola Lernå tarjoaa..Nostaessaan asian esille Ruotsin mediassa hän tiesi saavansa kuraa niskaan. Sitä on myös tullut.."Sosiaalisessa mediassa on jopa epäilty, että poltan crack-piippua ja olen siksi näin sekaisin. Sitä en kuitenkaan tee, nuuskaan ainoastaan", Lerno nauraa.."Oleellista kuitenkin on, etten aja tässä omaa asiaani. Avoin tai pimeä ilmo, minulle ei ole sillä merkitystä, mutta haluan vain raviurheilulle parasta.".