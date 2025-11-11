Ruotsin Toto85-pelistä Suomeen 178 898 euron voitto – 50 osuuden porukkapelissä voittajat eri puolelta Suomea
Lauantaina helsinkiläinen nettipelaaja oli rakentanut laajan hajoituspelin Ruotsin Toto85-kierrokselle ja jakanut sen julkiseen myyntiin 50 osuuden porukkapeliksi. Peliin osui täysosuma, ja eri puolelta Suomea olleet voittajat pääsivät jakamaan 178 898 euron voiton.
Lauantain toiseksi suurin voitto tuli Suomen Toto75-pelistä. Voitto osui helsinkiläiselle nettipelaajalle, joka voitti Seinäjoen kierrokselta vain ylimpään voittoluokkaan pelatulla laajalla hajoituspelillä 75 219 euroa.
Seinäjoen Toto75-kierroksella osui 30 871 euron voitto Mikkeliin Peitsarin R-kioskin asiakkeelle. Rivin pelannut voittaja sai Toto75-rivin kiinni 21,60 euron arvoisella systeemillä.
1,2,4,7,9,10 / 1,4,9 / 7 / 1,2,5 / 3 / 1,2,3,10 / 1,11
Lisäksi Seinäjoelta osui 31 009 euron voitto kouvolalaiselle nettipelaajalle, 31 011 euron voitto nettipelaajalle Jyväskylään ja 30 679 euron voitto nettipelaajalle Lohjalle.
”Isot onnittelut kaikille lauantain taitaville ja onnekkaille Toto-voittajille eri puolelta Suomea”, Veikkauksen viestintäpäällikkö Ilkka Nisula onnittelee