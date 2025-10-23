Ruotsin uusi Toto85-peli avautui suomalaisille pelattavaksi
Suomessa Toto-pelejä hallinnoiva Veikkaus on päässyt sopimukseen ruotsalaisen peliyhtiön ATG:n kanssa siitä, että Veikkauksen suomalaiset asiakkaat voivat pelata Ruotsin Toto85-kierroksille. Uusi pelimuoto alkaa lauantaina 25.10. Jägersrosta.
”Hienoa että sopimukseen päästiin! Tiedostamme, että peli on osalle asiakkaistamme tärkeä. Ja juuri heitä tässä halutaan palvella”, tuoteryhmäpäällikkö Juha Ahjolinna kommentoi Veikkauksen tiedotteessa.
Toto85-peli tulee pelattavaksi ainoastaan Veikkauksen digikanavissa, mutta kivijalkamyyntipaikoissa peliin ei ole mahdollista osallistua. Ravien muut pelimuodot ovat normaalisti pelattavissa pelipisteissä.
Tiedotteessa Veikkaus samalla painottaa Suomen ravikohteiden olevan tärkeimpiä peliyhtiölle. Marraskuusta alkaen Suomessa pelataan Toto75-peliä aina keskiviikkoisin ja lauantaisin.
”Meillä on Suomen Hippoksen kanssa pitkäkestoinen, lisenssimarkkinaan ulottuva yhteistyösopimus Suomen ravien data-, kuva- ja kohdeoikeuksista, joten totta kai haluamme keskittyä Suomen tarjontaan sekä edistää osaltamme Suomen raviurheilun menestystä”, Ahjolinna korostaa.
Veikkaus pyrkii tulevaisuudessa saamaan ATG:n kanssa pitkäkestoisen yhteistyösopimuksen, joka mahdollistaisi Veikkaukselle Ruotsin ravipelien tarjoamisen myös muuttuvassa markkinatilanteessa.
”Lisäksi neuvottelemme siitä, että ruotsalaiset ATG:n asiakkaat pelaisivat myös Veikkauksen isännöimiin Suomen ravien yhteispooleihin”, Ahjolinna paljastaa.
Lähde: Veikkauksen tiedote