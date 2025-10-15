Uutiset
Ruotsin V75 muuttuu 25.10. V85:ksi – näin Veikkauksesta kommentoidaan pelimahdollisuutta Suomesta
Uutuuspelin ensi-iltaan on enää puolitoista viikkoa.
Suomessakin suosittu Ruotsin lauantain Toto75-peli muuttuu 25.10. kahdeksan lähdön ja neljän voittoluokan Toto85:ksi. Suomalaisia pelaajia mietityttää, tuleeko uutuuspeli pelattavaksi Veikkauksen järjestelmään.
”Veikkaus rakentaa teknistä valmiutta, että suomalaiset voisivat osallistua peliin digikanavassa. Teknisesti ei nähdä estettä, etteikö pelaaminen voisi alkaa heti ensimmäisestä viikosta lähtien, mutta Toto85-pelin lanseeraukseen liittyvien sopimusten neuvottelutilanteesta johtuen en voi kertoa asiasta enempää”, Ilkka Nisula Veikkauksen viestinnästä vastaa.