Rurik Kjötarin ensimmäinen kahden voiton ilta – Hannu Torviselle puolet Seinäjoen lähdöistä

Lyhyen matkan kilpailussa Hannu Torvinen ohjasti Rurik Kjötarin valmentamaa ja yhdessä Britt-Marie Nyholmin kanssa omistamaa Isiah Bokoa.

Hannu Torvinen luovi ajokkinsa kiihdytyksessä suursuosikki Mac Light Princen taakse. Tämän taipuessa lopussa erottuivat Isiah Boko ja Swagman voittomatsiin, joka kääntyi varmasti vuoden avausvoiton ottaneen Isiah Bokon eduksi.

”Isiah Bokolla juoksu onnistui tosi nappiin, kun sisäradalta sai paikan johtavan selästä. Se oli tälle hevosella hyvä ja tärkeä asia”, Rurik Kjötar näki. ”Isiah Boko on monesti varsinkin talvisin suorittanut hyvin. Vaikuttaa, että se viihtyy talvikelissä jostain syystä.”

Rurik Kjötarin toisen suojatin voiton aika oli Seinäjoen kovimmassa lämminveriryhmässä, kun 12-radalta matkaan lähtenyt Flight Deck runnoi kirinsä tunnollisesti päätyyn saakka ja ohitti keulan Jimpeto Joyn varmasti.

”Mieli oli vähän maassa, kun näin Flight Deckin lähtöpaikan, etten ihmeitä odottanut siltä lähtöpaikalta. Se sai kuitenkin ihan hyvän juoksupaikan toisella radalta, että sen juoksu taisi lopulta mennä aika kivasti. Rehdin juoksun hevonen teki, ettei mitään ilmaiseksi saanut mitään. ”

Rurik Kjötar uskoo 5-vuotiaan Flight Deckin menestyvän jatkossakin, eikä miehen puheita ole syytä Seinäjoen esityksen perusteellakaan epäillä yhtään.

”Flight Deck on tosi rehti hevonen, joka yrittää aina loppuun asti. Se on sekä nopea että vahva. Kyseessä on monipuolinen hevonen.”

Konkarimenijä Elliot Boko täydentää vöyriläisen pariskunnan ruunakolmikon. 10-vuotias voitti vuonna 2018 kuusi kertaa, mutta on kisannut viime vuosina harvakseltaan, ja tämän kauden starttimääräksi jää viisi kisaa. Viimeksi se kilpaili Turun PM-montéssa sijoittuen neljänneksi.

”Elliot Boko odottaa vaan jotain sopivaa starttia, että sen pääsisi ilmoittamaan. Ei ole mahdotonta, etteikö me jatkettaisi montéssa sen kanssa jatkossakin”, Rurik Kjötar kertoi.