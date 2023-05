Ruukin hevoskeskusta koskeva esitutkinta valmistui – rikosnimikkeet kovenivat törkeiksi eläinsuojelurikoksiksi

Esitutkinta liittyen Ruukin luonto- ja hevoskeskuksessa epäiltyyn hevosten kaltoinkohteluun on saatu päätökseen ja tapaus on edennyt syyteharkintaan.

Esitutkinnassa on todistajakuulustelujen perusteella käynyt ilmi, että hevoskeskuksen hevosia on muun muassa lyöty erilaisilla astaloilla. Kuulustelukertomusten mukaan hevosten väkivaltainen kohtelu on ollut toistuvaa ja pitkäkestoista, mikä osoittaa osaltaan tekojen tahallisuutta ja julmuutta, Oulun poliisilaitoksen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnan aikana rikosnimike tarkentui eläinsuojelurikoksesta törkeäksi eläinsuojelurikokseksi. Poliisi epäilee teoista kahta henkilöä. Epäillyt rikokset tehtiin pääasiassa vuosina 2016–2018.

”RL 17 luvun 14 §:ssä on säädetty eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistö ja RL 17 luvun 14a §:ssä on säädetty törkeä eläinsuojelurikos. Kummassakin rikostunnusmerkistössä on eläimen pahoinpitely lähtökohtana. Törkeässä tekomuodossa edellytetään jonkin tunnusmerkistön kolmen kvalifinointiperusteen toteutumista. Tiedotteessa on mainittu tekojen pitkäkestoisuus ja niiden toistuvuus, mitkä poliisin käsityksen mukaan osoittaa luonnollisesti tekojen tahallisuutta ja hevosten julmaa kohtelua”, tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Hannu Mensonen kommentoi Hevosurheilulle sähköpostitse rikosnimikkeiden koventumisen perustetta.

”Suuri määrä, mikä on myös yksi törkeä tekomuodon toteutumismahdollisuus, niin tuolloin puhutaan usein useista kymmenistä eläimistä, ei yksittäisistä eläimistä.”

Mensonen kuvailee valmistuneen esitutkinnan olleen ”normaalia haasteellista esitutkintaa”.

Oulun poliisin tiedote

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle.