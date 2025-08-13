Ruunakunkkarit-liite vapaasti luettavissa näköislehtenä verkossa
Ruunakunkkarit-liite vapaasti luettavissa näköislehtenä verkossa

Ylivieskan Ruunakunkkarit 15.–16.8. on raviviikon kohokohta.
Ylivieskassa ravataan tämän viikon perjantaina ja lauantaina Ruunakunkkarit. Viikon Hevosurheilun välissä ilmestyi Ruunakunkkarit-liite, joka on vapaasti luettavissa näköislehtenä verkossa.

Minkälaisin miettein pääkilpailun suosikkien valmentajat Antti Ojanperä ja Merete Viksås tuovat suojattinsa Ylivieskaan?

Liitteestä löytyvät myös paikallisten toimijoiden Satu Haaraojan ja Heikki Karjulan, suurkimppavarsa Lykke Li Hossin sekä Ylivieskan radan uuden ratsastuskoulun ja Keskisen Ponikerhon tuoreet kuulumiset.

