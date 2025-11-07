Ruunakunkkarit muuttuvat yksipäiväiseksi – "Emme vielä ole päättäneet sarjamääritystä, miten ajamme kisan"

Aiemmin Ruunaruhtinas on kilpailtu elokuussa kaksipäiväisenä kisana. Tänä vuonna siihen ilmoitettiin vain kuusi hevosta.”Ruunaruhtinas kruunataan jälleen ensi vuonna. Samoin ajetaan Malja-ajo ja Karin Maili”, Pohjanmaan Ravi ry:n puheenjohtaja Katri Helminen aloittaa.”Mutta emme vielä ole päättäneet aivan varmaa sarjamääritystä, miten ajamme kisan. Tapahtuma muuttuu yksipäiväiseksi, sillä meillä on ensi vuonna vain seitsemän ravipäivää, emmekä halua käyttää kahta päivää yhdellä kertaa. Näin voimme ajaa huhti–lokakuussa joka kuukausi yhdet ravit.”Ruunaruhtinas-kisan konseptin päättää ry:n hallitus, josta vaihtuu puolet joka vuosi. ”Annetaan uuden hallituksen alkuvuodesta päättää, minkälainen lähtö vai kenties edelleen kahden lähdön kisa ensi vuonna nähdään”, Helminen päättää.