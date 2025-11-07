Ole Johan Östren ohjastama Stumne Fyr uusi tittelinsä Ruunaruhtinas-kilpailussa 2025.
Ole Johan Östren ohjastama Stumne Fyr uusi tittelinsä Ruunaruhtinas-kilpailussa 2025.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Uutiset

Ruunakunkkarit muuttuvat yksipäiväiseksi – "Emme vielä ole päättäneet sarjamääritystä, miten ajamme kisan"

Vastikään julkaistussa vuoden 2026 ravikalenterissa Ylivieskan Toto75-ravit ajetaan elokuun 8. yksipäiväisinä.
Ruunaruhtinas
Ylivieskan ravirata
Katri Helminen

