Morison ajaa takaa Välkkeriä ja Boscon Visaa – Ruunaruhtinas-ravien lähtölistat valmistuivat

Kahden hiitin avoimen sarjan kilpailuna Ruunaruhtinas kärsi hevospulasta, ja viime vuonna mukana oli vain kuusi hevosta. Stumne Fyr vei 25 000 euron palkintorahat Norjaan.

Täksi vuodeksi kilpailu muutettiin yhdeksi 2600 tasoitusajoksi 15 000 euron ykköspalkinnolla. Vastaanotto oli huikea. Vaikka – tai ehkä osittain koska – Stallone ja Paavolan Hurmos olivat estyneitä osallistumaan, lähtöön ilmoitettiin peräti 25 hevosta!

Pisimmältä 60 metrin takamatkalta starttaavalla Morisonilla on 20 metriä takamatkaa tuoreeseen Mauri Tuurnan ajon voittajaan Välkkeriin ja 40 metriä toiseen kovakuntoiseen Boscon Visaan. Lähtö on kautta linjan erittäin korkeatasoinen.

Täysi lähtö tuli myös Malja-ajosta, jonka ykköspalkinto nostettiin 10 000 euroon. Kymi Grand Prix'hin valmistautuva Combat Fighter starttaa radalta 6 rattaillaan Tuukka Varis. Päävastustajista Need'em starttaa radalta 4, Consalvo radalta 3 ja Corazon Combo radalta 9.

Ravit päättävässä haastajadivisioonakarsinnassa Matti Nisosen valmennuksesta debytoi hiljattain Einari Vidgrén Oy:n omistukseen siirtynyt Our Brodde. Se arvottiin 1600 metrin ryhmäajoon radalle yksi.

Keskiviikon Hevosurheilussa ilmestyy 12-sivuinen Malja-ajo & Ruhtinas -liite.

Linkki Ylivieskan lähtölistoihin Heppa-järjestelmässä