Ruunaruhtinas saapuu Pohjoismaiden mestaruuteen – Månlykke A.M. jättää PM-lähdön väliin

Viime vuonna PM-lähdössä kakkoseksi sijoittunut Stumne Fyr saapuu ensi viikon lauantaina 30 000 euron ensipalkinnolla Turun Metsämäessä ajettavaan suurkisaan. Merete Viksåsin valmentama ruuna on jo tuttu vieras Suomessa, kun juhannuksena hevonen sijoittui Nordic Kingissä kakkoseksi ja elokuussa se voitti Ylivieskassa ajetuissa Ruunakunkkareissa molemmat osalähdöt. Viime lauantaina se oli Unionskampenissa toinen Månlykke A.M:in jälkeen.

"Stumne Fyr oli lauantaina Färjestadissa jälleen todella hyvä”, Merete Viksås hehkuttaa Metsämäen julkaisemassa tiedotteessa.

”Olemme käyneet Suomessa useasti viimeisen vuoden aikana, ja sinne on aina yhtä mukava tulla. Ruuna on kokenut matkustaja, ja olemme jälleen yötä Fredrik Franssonin luona ennen kuin suuntaamme Suomen lauttaan. Tuo konsepti on toiminut mainiosti aiemmilla Suomen reissuilla.”

Viksåsin tallista Metsämäessä lauantaina nähdään myös Åse Mona, joka juoksee 10 000 euron ykköspalkinnolla kilpailtavassa avoimessa kylmäveritammalähdössä.

Fredrik Franssonin tallista PM-lähdössä nähdään uransa parasta kautta kilpaileva Tekno Jerven. Ori vieraili juhannuksena Nordic Kingissä, jossa sijoittui alkulaukan jälkeen neljänneksi. Unionskampenissa sijoitus oli kolmas.

"Hevonen kiri loppua todella kovaa Färjestadissa ja on huippukunnossa. Meille jäi todella mukavat muistot Härmästä juhannuksena, vaikka lähtölaukka hankaloitti tehtävää. Tulemme revanssimielellä Turkuun", Fredrik Fransson kertoo.

PM-viikonlopuksi Metsämäkeen on tulossa todennäköisesti myös muita pohjoismaisia vieraita.

"Keskusteluja on käyty paljon, mutta varmoja nimiä ei vielä voida julkistaa. Jan-Olov Perssonin tallista ainakin nähtäneen osallistujia Metsämäessä. Gunnar Melanderin Månlykke A.M. sen sijaan ei ole tulossa PM-lähtöön", Lännen ratojen kilpailupäällikkö Iivari Ingves kertoo Hevosurheilulle.

Suomalaisosallistujista Evartin ja V.G. Voiton taustavoimat ovat vahvistaneet tähtäävänsä hevosilla PM-lähtöön. Valtakuntamme ykkösoreista kumpikin viimeistelee kuntoaan kauden viimeistä isoa lähtöä varten lauantaina Teivossa Erilo-juoksussa.

PM-lähdössä hevoset edustavat synnyinmaataan ja lähdössä on kolme kiintiöpaikkaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa syntyneille hevosille. Kisaan otetaan sääntöjen mukaan 9-12 hevosta. Muissa kylmäveristen lähdöissä suomenhevoset ovat PM-lauantainakin etusijalla, mutta järjestäjällä on niissä parin lämminverilähdön ohella oikeus kahteen villiin korttiin. PM-lähdössä käytetään korotettua palkintokaaviota, joten kakkoseksi sijoittunut kuittaa 20 000 ja kolmas 10 000 euroa.

Lauantairavit alkavat Metsämäessä poikkeuksellisesti kello 16. Alkamisaika on ollut viime vuosina sama.

"Aikataululla tehdään mahdolliseksi, että ulkomaalaisosallistujat voivat saapua Suomeen kilpailuaamuna ja lähteä vielä iltalautalla takaisin kotimatkalle", Ingves perustelee.

Linkki Metsämäen julkaisemaan tiedotteeseen.