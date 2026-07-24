Ruunaruhtinaskisa jää Paavolan Hurmokselta väliin – ”Pidetään hetken aikaa kilpailemisesta taukoa"

Kriterium- ja Derby-voittaja Paavolan Hurmos on kisannut seitsemänvuotiskaudellaan viidesti. Nordic Kingissä ja Suur-Hollola-ajossa ruuna sijoittui neljänneksi maan kovimpia suomenhevosia vastaan.Kahden viikon kuluttua Ylivieskassa ajettavaan Ruunaruhtinas-kilpailuun Paavolan Hurmos olisi ollut voittajasuosikki, mutta valmentaja Jani Ruotsalainen kertoo kilpailun jäävän hevoselta tänä vuonna väliin.”Keväällä Paavolan Hurmos sai pienen kolhun jalkaan ja olemme tuon kanssa taitelleet läpi kesän. Ei kolhu hirveän vakava ole, mutta nyt pidetään hetken aikaa kilpailemisesta taukoa.”Ruotsalainen ei ota kantaa, starttaako Paavolan Hurmos vielä tämän kauden aikana. Palkintorahoja hevonen on ansainnut urallaan jo lähes 195 000 euroa.”Elokuun lopulla on kontrolli, jonka jälkeen osaa sanoa enemmän jatkosta. Kauden jatko riippuu muistakin asioista, esimerkiksi millaiset kelit ovat kun hevonen olisi taas valmis kilpailemaan”, Ruotsalainen kertoo.Ikäluokkatähteä kilpailutettiin vielä viime kaudella pitkälti 6-vuotislähdöissä, mutta tänä vuonna on ajettu vain avoimia koitoksia. Ruotsalaiselle on jäänyt positiivinen kuva Paavolan Hurmoksen sisääntulosta avoimelle tasolle.”Tosi kovia lähtöjä nämä on, kun ennätyksiä ruuna on joutunut parantelemaan jatkuvasti. Lisäksi tuo keväinen kolhu on jatkuvasti hiukan heijastunut hevosen kanssa toimimiseen. Tyytyväinen sen suorittamiseen pitää siis olla”, hän toteaa.