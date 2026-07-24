Jani Ruotsalainen on Paavolan Hurmoksen valmentaja.
Paavolan Hurmos voitti vuonna 2024 suomenhevosten Derbyn.Kuva: Anu Leppänen
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Ruunaruhtinaskisa jää Paavolan Hurmokselta väliin – ”Pidetään hetken aikaa kilpailemisesta taukoa"

Seitsemänvuotiskauden jatkoa tarkastellaan kilpailemisen osalta myöhemmin.
Julkaistu
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Jani Ruotsalainen
Paavolan Hurmos
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