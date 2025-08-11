Ruunaruhtinuus ratkotaan vain kuuden osallistujan voimin – "Avoimen tason ruunia on nyt radoilla vähemmän"

Ylivieskan kaksipäiväinen raviviikonloppu ajetaan 15.–16. elokuuta. Päähuomio viikonloppuna kerääntyy nyt kahdeksatta kertaa ajettavaan Ruunaruhtinas-kilpailuun.Kahden osalähdön kisa ajetaan tänä vuonna vain kuuden osallistujan voimin. Osalähdöissä ensipalkinnot ovat 10 000 euroa ja kokonaiskisan voittaja palkitaan 5000 eurolla. Ilmoittaminen raveihin päättyi maanantaina kello 9.”Etukäteen oli vähän pelkonakin, että Ruunaruhtinas-kilpailu jää osallistujamäärältään vajaaksi. Tilastoja tarkastellessa jo huomaa, että avoimen tason ruunia on nyt radoilla vähemmän. Muutama kova erottuu porukasta, ja sen jälkeen on tasaisempia nousukkaita”, Ylivieskan kilpailusihteerinä toimiva Janne Jääskeläinen kommentoi.”Suurempaa kartoitusta puhelimitse ei nyt edes tarvinnut tehdä.”Ruunaruhtinaan-tittelistä etunenässä kamppailevat Antti Ojanperän valmentama Stallone sekä kisan viimevuotinen voittaja Stumne Fyr. Stallone sai 1600 metrin avausmatkalle radan viisi, joten lauantaina ajettavalle 2600 metrin osamatkalle ruuna starttaa Iikka Nurmosen ohjastamana radalta kaksi. Käänteisten lähtöratojen myötä Stumne Fyr starttaa osamatkoille radoilta kolme ja neljä.”Vertasin viikonlopun ilmoittautumismääriä pariin viime vuoteen, eikä kokonaisuutena niissä ollut merkittävää eroa. Rahasarjat ovat ihan täysipainoisia lähtöjä. Ponilähtö meni perjantailta peruutukseen, mutta samana viikonloppuna Teivossa ajetaan Ponikuninkuusravit”, Jääskeläinen huomauttaa.Lämminveristen avoin Malja-ajo ajetaan lauantaina seitsemällä hevosella. Taso on kuitenkin leveämpi. Suosikeiksi erottuvat Combat Fighter, Kurri Jari Boko ja Gareth Boko.Ylivieskan perjantain 15.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelmaan täältäYlivieskan lauantain 16.8. ravien lähtölistoja pääset tarkastelmaan täältä