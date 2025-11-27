Sääennusteet kurittavat Mikkelin lauantairaveja – "Muitakin vaihtoehtoja on täytynyt valmistella"

Pakkasten lauhtuminen sekä Suomeen saapuvat sadeaallot eivät tee ravien järjestämistä tulevina päivinä helpoksi.

Ilmatieteen laitos ennustaa Mikkelissä lämpötilan pysyvän pakkasella vielä torstain, mutta perjantaina iltapäivästä on jo seitsemän astetta lämmintä. Lauantaille ennustetaan viiden asteen lämpötilaa.

”Viidestä-kymmeneen milliä tulee vettä huomenna, ja viisi milliä lauantaina. Ennen sateen alkua rata on tietysti tarkoitus tiivistää ja sitä on muutenkin valmisteltu ajamalla hieman karkeampaa pintaa. Muitakin vaihtoehtoja silti on täytynyt valmistella”, Kari Tiainen kertoo viitaten mahdolliseen ravien siirtoon toiselle paikkakunnalle.

”Se on mahdollista, mutta asiasta ei vielä ole tiedotettavaa. Torstai-iltapäivänä tai perjantaiaamuna tiedämme varmasti lisää”, Tiainen sanoo.